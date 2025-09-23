В Госдуме озаботились судьбой пенсионеров-безбилетников

23 сентября 2025, 02:19

С инициативой запретить принудительную высадку из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом пишет РИА Новости.