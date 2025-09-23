Достижения.рф

В Госдуме озаботились судьбой пенсионеров-безбилетников

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

С инициативой запретить принудительную высадку из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом пишет РИА Новости.



Парламентарий планирует внести поправки в действующее законодательство, которые установят запрет на высадку данной категории лиц, следующих без сопровождения, если они не могут подтвердить оплату проезда или наличие права на льготный проезд.

В своем обращении Лантратова напомнила, что в настоящее время существует запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет и инвалидов первой группы, которые также следуют без сопровождающих и не подтвердили оплату проезда или право на льготы. Она подчеркнула необходимость распространения подобной законодательной защиты на другие уязвимые группы населения, в том числе, на пожилых людей.

