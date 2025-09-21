В Минздраве хотят информировать Фонд ОМС о ветеранах

21 сентября 2025, 18:17

ТАСС: В Минздраве хотят информировать ФОМС о ветеранах для медсопровождения

Фото: istockphoto/Vera Chitaeva

Минздрав предложил передавать сведения о ветеранах боевых действий и членах их семей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды. Об этом пишет ТАСС.