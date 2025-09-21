В Минздраве хотят информировать Фонд ОМС о ветеранах
Минздрав предложил передавать сведения о ветеранах боевых действий и членах их семей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды. Об этом пишет ТАСС.
В пресс‑службе ведомства пояснили, что это позволит организовать адресное сопровождение ветеранов и обеспечить им доступ к льготам и соцподдержке в сфере охраны здоровья — сейчас подобного механизма нет.
Ранее министерство выступало за закрепление в законопроекте права временно работающих в России иностранцев на услуги в системе ОМС. Минздрав поддерживает и обмен данными между Фондом пенсионного и социального страхования и ФОМС о временно пребывающих и работающих в России иностранцах и лицах без гражданства.
Перед этим Минздрав назвал лидера по числу алкоголиков среди регионов России.
Читайте также: