Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР

01 декабря 2025, 10:41

Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая на срок до 30 дней

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ сроком до 30 дней без виз. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.