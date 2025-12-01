Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ сроком до 30 дней без виз. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ, подписанный 1 декабря, вступил в силу с момента его подписания.
Однако такая мера не касается граждан Китая, которые приезжают в Россию для работы, учебы, проживания или для выполнения международных автомобильных перевозок в качестве водителей, членов экипажа, экспедиторов или переводчиков.
В начале сентября МИД Китая объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Эти послабления начали действовать с 15 сентября и пока рассчитаны на тестовый период в один год.
