В Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России
Депутат Салаева: туристы из КНР увеличат доходы России
Китайские туристы приведут к росту доходов России. Так считает член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.
Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для туристов из Китая.
По словам Салаевой, граждане из КНР представляют значительный интерес для России.
«Привлечение китайских туристов способствует росту доходов от туризма — даже если значительная часть расходов приходится на собственные предприятия китайских компаний, общий объем денежных средств, поступающих в страну, увеличивается», — сказала депутат «Газете.Ru».
Она добавила, что увеличение числа туристов из Китая будет способствовать развитию гостиничного бизнеса, транспорта и услуг, где появятся дополнительные рабочие места.
Тем временем директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин отметил в беседе с «Известиями», что безвизовый режим для граждан Китая позволит увеличить туристический поток в Россию в 1,5–2 раза.
«Введение Россией безвиза для китайских граждан — долгожданная новость для нашей туристической индустрии. Самостоятельный турпоток из Китая в Россию может увеличиться в 1,5–2 раза с учетом деловых поездок», — сказал эксперт.
Брагин считает, что рост турпотока окажет положительное влияние на загрузку гостиниц даже в межсезонье.