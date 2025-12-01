В Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России

01 декабря 2025, 18:06

Депутат Салаева: туристы из КНР увеличат доходы России

Фото: iStock/Oleg Elkov

Китайские туристы приведут к росту доходов России. Так считает член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.





Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для туристов из Китая.



По словам Салаевой, граждане из КНР представляют значительный интерес для России.





«Привлечение китайских туристов способствует росту доходов от туризма — даже если значительная часть расходов приходится на собственные предприятия китайских компаний, общий объем денежных средств, поступающих в страну, увеличивается», — сказала депутат «Газете.Ru».

«Введение Россией безвиза для китайских граждан — долгожданная новость для нашей туристической индустрии. Самостоятельный турпоток из Китая в Россию может увеличиться в 1,5–2 раза с учетом деловых поездок», — сказал эксперт.