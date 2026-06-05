В Пушкинском обсудили оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям

05 июня 2026, 22:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На круглом столе в городском округе Пушкинский обсудили медицинскую помощь участникам спецоперации и членам их семей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Глава округа Максим Красноцветов, руководители учреждений здравоохранения, сотрудники службы соцзащиты, отделения Ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества», а также сами ветераны обсудили результаты проделанной работы и обменялись мнениями.



С 2022 года администрация Пушкинского округа рассмотрела более 1500 обращений от военных и членов их семей. Анализ обращений показал, что многие вопросы требуют отдельного внимания и индивидуального подхода.

«Так, в мае уполномоченный главы округа Нина Ушакова, координатор Фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и депутат Мособлдумы Михаил Ждан передали ветерану СВО Дмитрию Куркову специальный велотренажёр. Ранее на передовой Дмитрий получил тяжёлое ранение, и осколок, попавший в позвоночник, практически лишил подвижности его ноги», – рассказали в администрации.