В Пушкинском обсудили оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям
На круглом столе в городском округе Пушкинский обсудили медицинскую помощь участникам спецоперации и членам их семей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава округа Максим Красноцветов, руководители учреждений здравоохранения, сотрудники службы соцзащиты, отделения Ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества», а также сами ветераны обсудили результаты проделанной работы и обменялись мнениями.
С 2022 года администрация Пушкинского округа рассмотрела более 1500 обращений от военных и членов их семей. Анализ обращений показал, что многие вопросы требуют отдельного внимания и индивидуального подхода.
«Так, в мае уполномоченный главы округа Нина Ушакова, координатор Фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и депутат Мособлдумы Михаил Ждан передали ветерану СВО Дмитрию Куркову специальный велотренажёр. Ранее на передовой Дмитрий получил тяжёлое ранение, и осколок, попавший в позвоночник, практически лишил подвижности его ноги», – рассказали в администрации.
После личного визита Ждан поговорил с главврачом Пушкинской больницы имени профессора В.Н. Розанова Владимиром Мануйловым и договорился о внеочередной консультации нейрохирурга. Он также добился от управляющей организации изменений в конструкцию пандуса в подъезде ветерана.
По итогам круглого стола участники договорились сделать такие встречи регулярными.