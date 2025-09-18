В Балашихе начали выдавать ключи от квартир в первом корпусе ЖК «Пехра»

18 сентября 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Балашихе стартовала выдача ключей в первом корпусе жилого комплекса «Пехра». 1103 семьи могут отпраздновать здесь новоселье, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.