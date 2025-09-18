Достижения.рф

В Балашихе начали выдавать ключи от квартир в первом корпусе ЖК «Пехра»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Балашихе стартовала выдача ключей в первом корпусе жилого комплекса «Пехра». 1103 семьи могут отпраздновать здесь новоселье, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.



Дом состоит из 11 секций высотой до 25 этажей. Его общая площадь превышает 61 тысячу квадратных метров. На первом этаже расположены помещения для общественного назначения.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
ЖК «Пехра» — это современный комплекс комфорт-класса, который построили на территории 36 гектаров в восьми километрах от МКАД. Рядом находятся Щёлковское шоссе, реки Пехорка и Малашка, а еше Маланьин пруд.

В микрорайоне уже построили девять корпусов на 7922 квартиры. Работает школа на 1500 мест, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. В ближайшее время планируют открыть детский диагностический центр.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0