В Балашихе начали выдавать ключи от квартир в первом корпусе ЖК «Пехра»
В Балашихе стартовала выдача ключей в первом корпусе жилого комплекса «Пехра». 1103 семьи могут отпраздновать здесь новоселье, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
Дом состоит из 11 секций высотой до 25 этажей. Его общая площадь превышает 61 тысячу квадратных метров. На первом этаже расположены помещения для общественного назначения.
ЖК «Пехра» — это современный комплекс комфорт-класса, который построили на территории 36 гектаров в восьми километрах от МКАД. Рядом находятся Щёлковское шоссе, реки Пехорка и Малашка, а еше Маланьин пруд.
В микрорайоне уже построили девять корпусов на 7922 квартиры. Работает школа на 1500 мест, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. В ближайшее время планируют открыть детский диагностический центр.
