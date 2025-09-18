В Госдуме перечислили главные льготы для работающих пенсионеров

18 сентября 2025, 16:19

Фото: iStock/yacobchuk

В России работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск, оплачиваемые выходные для прохождения диспансеризации и другие льготы. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.





Он напомнил, что с 2025 года размер пенсии работающих пенсионеров начали индексировать в общем порядке. Теперь ПФР автоматически считает накопленные баллы и обеспечивает прибавку к выплатам.



По словам Чаплина, работающие пенсионеры имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск и могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки при выходе на пенсию.





«Работающие пенсионеры могут пройти бесплатное обследование в поликлиниках, а работодатель обязан предоставить для этого два оплачиваемых дня. Это важная возможность для контроля за своим здоровьем», — добавил парламентарий в беседе с RT.

«В этом году с 1 октября прибавку получат военные пенсионеры, а также две категории граждан, чьи обстоятельства изменились в сентябре», — говорится в материале.