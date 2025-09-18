В Госдуме перечислили главные льготы для работающих пенсионеров
В России работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск, оплачиваемые выходные для прохождения диспансеризации и другие льготы. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он напомнил, что с 2025 года размер пенсии работающих пенсионеров начали индексировать в общем порядке. Теперь ПФР автоматически считает накопленные баллы и обеспечивает прибавку к выплатам.
По словам Чаплина, работающие пенсионеры имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск и могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки при выходе на пенсию.
«Работающие пенсионеры могут пройти бесплатное обследование в поликлиниках, а работодатель обязан предоставить для этого два оплачиваемых дня. Это важная возможность для контроля за своим здоровьем», — добавил парламентарий в беседе с RT.
Тем временем argumenti.ru пишут, что в октябре в России ожидается очередное повышение пенсионных выплат.
«В этом году с 1 октября прибавку получат военные пенсионеры, а также две категории граждан, чьи обстоятельства изменились в сентябре», — говорится в материале.
Отмечается, что на 7,6% проиндексируют пенсии военным пенсионерам. Существенную прибавку к пенсии получат граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также те, кто получил I группу инвалидности.