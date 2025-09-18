В России для неработающих пенсионеров установили фиксированный размер социальной выплаты
Граждане России, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию по старости в размере 8 824,08 рубля с последующей доплатой до уровня регионального прожиточного минимума.
Об этом сообщает член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко изданию «Прайм». Социальная пенсия назначается мужчинам с 70 лет и женщинам с 65 лет — на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста для страховых пенсий.
Фиксированная сумма выплаты (8 824,08 рубля) ниже федерального прожиточного минимума пенсионера (15 250 рублей), поэтому государство автоматически доплачивает разницу через механизм федеральной или региональной социальной доплаты.
Право на социальную пенсию также имеют инвалиды, дети-сироты и представители коренных малочисленных народов Севера. Для оформления выплат необходимо обратиться в Социальный фонд России.
Читайте также: