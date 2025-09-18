В России для неработающих пенсионеров установили фиксированный размер социальной выплаты

18 сентября 2025, 05:01

Юрист Безмаленко пояснила механизм социальных выплат для граждан без стажа

Граждане России, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию по старости в размере 8 824,08 рубля с последующей доплатой до уровня регионального прожиточного минимума.