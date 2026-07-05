Назван лучший продукт для профилактики запоров
Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько назвала продукт, который считает лучшим для профилактики запоров. Об этом пишет «Лента.ру».
Мазько сообщила, что киви является эффективным средством для предотвращения запоров. По ее словам, исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета в США, показало, что этот фрукт справляется с этой задачей лучше, чем чернослив и псиллиум — шелуха подорожника. Врач отметила, что все три продукта способствовали увеличению частоты дефекаций и уменьшению натуживания, однако те, кто употреблял киви, реже испытывали вздутие живота и дискомфорт в кишечнике.
Мазько объяснила, что киви обладает профилактическим эффектом против запоров благодаря своему уникальному составу. В нем содержится не только растворимая, но и нерастворимая клетчатка, которая впитывает воду и увеличивает объем содержимого кишечника, стимулируя его перистальтику. Кроме того, фрукт богат актинидином — ферментом, который способствует перевариванию белков и облегчает продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, подчеркнула гастроэнтеролог.
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