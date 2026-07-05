Назван лучший продукт для профилактики запоров

05 июля 2026, 15:46

Гастроэнтеролог Мазько: киви — один из лучших продуктов для профилактики запоров

Фото: iStock/Mizina

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько назвала продукт, который считает лучшим для профилактики запоров. Об этом пишет «Лента.ру».