В Госдуме планируют приравнять сотрудников полиции и военнослужащих

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В Государственной Думе разработал законопроект о предоставлении дополнительного отпуска сотрудникам полиции, участвующим в спецоперациях, сообщает газета «Московский комсомолец».
Действующий закон «О ветеранах» предусматривает 15 дней дополнительного отпуска для ветеранов боевых действий. В связи с этим парламентский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил расширить список тех, кто может воспользоваться этим положением.
По словам депутата, многие сотрудники Министерства внутренних дел служат вместе с военнослужащими во время специальных военной операции и принимают участие в боевых действиях. Однако в настоящее время они не признаются ветеранами.
Ранее сообщалось, что сопредседатель совета интеграционного и координационного совета по новым регионам Владимир Рогов призвал придать бойцов, воевавших в Курской области, признать участниками специальных военных операций.
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По словам депутата, многие сотрудники Министерства внутренних дел служат вместе с военнослужащими во время специальных военной операции и принимают участие в боевых действиях. Однако в настоящее время они не признаются ветеранами.
Ранее сообщалось, что сопредседатель совета интеграционного и координационного совета по новым регионам Владимир Рогов призвал придать бойцов, воевавших в Курской области, признать участниками специальных военных операций.
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Александр Климов