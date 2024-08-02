В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 000 рублей

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Россияне с доходом в 30 000 рублей или ниже смогут получать в конце года единоразовый налоговый вычет от поступлений, которые были уплачены в счёт НДФЛ. Соответствующий законопроект вносит в ГД лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
«Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР или иной вариант. В пятницу внесём соответствующий проект закона в Госдуму», — сказал он.
Отмечается, что доход гражданина не должен превышать 360 000 рублей в год. По его словам, главная цель – победить бедность. Сейчас вычет можно получить за рождение ребёнка, оплату образования, медицинских услуг или приобретение недвижимости. Принятие указанной инициативы позволит людям вернуть деньги в семейный бюджет и улучшить своё финансовое благосостояние.
Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы от ЛПДР внесут законопроект об ограничении сверхурочных часов при ненормированном графике. Согласно законопроекту, общее количество сверхурочных часов не может превышать 120 часов в год. Работодатели также обязаны вести четкий учет сверхурочной работы и предоставлять дополнительные дни отпуска.
До этого ГД во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.
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