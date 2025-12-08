В Госдуме поддержали идею предоставлять отцам отпуск при рождении ребёнка

08 декабря 2025, 20:54

Депутат Милонов поддержал идею краткого отпуска для отцов при рождении ребёнка

Фото: Istock/Chainarong Prasertthai

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов высказался за идею давать отцам отпуск при рождении ребёнка.





В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что эта мера должна носить добровольный характер, а не быть обязательной.

«Думаю, что при рождении ребёнка, конечно же, будет правильным работодателю на несколько дней, на неделю, дать отпуск папе молодому, для того, чтобы помочь маме в первые дни — самые сложные», — отметил политик.

