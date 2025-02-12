В Госдуме поддержали идею продлить россиянкам оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу увеличения оплачиваемого декретного отпуска с полутора до трёх лет.
По информации ТАСС, Останина связала свое решение с исчезновением традиционной помощи от бабушек и дедушек из-за повышения пенсионного возраста.
Ситуация заставляет родителей самостоятельно ухаживать за детьми дольше. Останина подчеркнула, что разовые выплаты не решат проблему низкой рождаемости, а трёхлетний отпуск может стимулировать семьи заводить второго ребёнка.
В настоящее время пособие по уходу за ребёнком выплачивается до полутора лет в размере 40% от среднего заработка. А ведь многие родители не готовы отдавать детей в садик в полтора года, предпочитая домашнее воспитание.
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«Они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости. Я поддерживаю», — пояснила она.
Ситуация заставляет родителей самостоятельно ухаживать за детьми дольше. Останина подчеркнула, что разовые выплаты не решат проблему низкой рождаемости, а трёхлетний отпуск может стимулировать семьи заводить второго ребёнка.
В настоящее время пособие по уходу за ребёнком выплачивается до полутора лет в размере 40% от среднего заработка. А ведь многие родители не готовы отдавать детей в садик в полтора года, предпочитая домашнее воспитание.
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Мария Моисеева