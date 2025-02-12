От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений

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Учительница христианской школы в Оттаве (Канада) Шеннон Мари Куинн призналась в сексуальных отношениях с двумя 17-летними учениками. О том, как она совратила школьников и склонила их к групповому сексу, пишет издание Ottawa Citizen.
Расследование против женщины началось летом 2023 года, когда полиция получила информацию о её связи со старшеклассником. На момент преступления 40-летняя Куинн, проработавшая в школе 20 лет, пригласила подростков к себе домой, где произошел групповой секс.
Изначально Куинн сблизилась с одним из подростков, втеревшись к нему в доверие. «Дружеское общение» переросло во флирт со стороны женщины, после чего она убедила парня прийти к ней домой. Визит закончился сексом. Однако учительница на этом не остановилась — в одну из будущих встречь она сумела склонить школьника привести в ее дом приятеля, чтобы попробовать «групповуху».
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Также следствие сообщает, что первый ученик был склонен к интиму не только в доме женщины, пара как минимум один раз занялась сексом в автомобиле. Всего учительница обвинялась в пяти и более сексуальных домогательствах и извращенных актах с участием несовершеннолетних.
После интима в машине учительницы парень оборвал с ней контакт в соцсетях, еще через месяц полиция произвела арест. Юноше стало некомфортно от того, что старшая женщина «забрасывала» его сообщениями. Она спрашивала о его личных чувствах, перекладывала свои беспокойства, проявляла зависть, видя общение парня с его ровесницами, и всячески пыталась привязать его к себе.
Приговор дли Куинн ожидается в марте, но возможное наказание не уточняется.
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