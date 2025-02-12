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От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений

В Канаде учительница призналась в совращении двух учеников на групповой секс
Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

Учительница христианской школы в Оттаве (Канада) Шеннон Мари Куинн призналась в сексуальных отношениях с двумя 17-летними учениками. О том, как она совратила школьников и склонила их к групповому сексу, пишет издание Ottawa Citizen.


Расследование против женщины началось летом 2023 года, когда полиция получила информацию о её связи со старшеклассником. На момент преступления 40-летняя Куинн, проработавшая в школе 20 лет, пригласила подростков к себе домой, где произошел групповой секс.

Изначально Куинн сблизилась с одним из подростков, втеревшись к нему в доверие. «Дружеское общение» переросло во флирт со стороны женщины, после чего она убедила парня прийти к ней домой. Визит закончился сексом. Однако учительница на этом не остановилась — в одну из будущих встречь она сумела склонить школьника привести в ее дом приятеля, чтобы попробовать «групповуху».

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Также следствие сообщает, что первый ученик был склонен к интиму не только в доме женщины, пара как минимум один раз занялась сексом в автомобиле. Всего учительница обвинялась в пяти и более сексуальных домогательствах и извращенных актах с участием несовершеннолетних.

После интима в машине учительницы парень оборвал с ней контакт в соцсетях, еще через месяц полиция произвела арест. Юноше стало некомфортно от того, что старшая женщина «забрасывала» его сообщениями. Она спрашивала о его личных чувствах, перекладывала свои беспокойства, проявляла зависть, видя общение парня с его ровесницами, и всячески пыталась привязать его к себе.

Приговор дли Куинн ожидается в марте, но возможное наказание не уточняется.

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Главу ГВСУ Минобороны Абаева задержали за нарушения в Дагестане
Baza: Руководителя ГВСУ №4 Минобороны Абаева задержали из-за проектов в Дагестане
12 февраля 2025, 00:31

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Руководитель Главного военно-строительного управления №4 (ГВСУ) Минобороны РФ Астемир Абаев задержан по подозрению в нарушениях, связанных с деятельностью ведомства в Дагестане.
По информации из окружения Абаева, переданной Telegram-каналу Baza, 42-летний чиновник подозревается в злоупотреблениях при реализации проектов в республике, где ГВСУ №4 выступает генподрядчиком по строительству более 70 объектов образования.

Абаев, назначенный на должность несколько лет назад вместо переведённого в Москву Магомеда Чамаева, ранее заявлял о завершении 16 объектов и планах сдать ещё 13 до конца года. В своём выступлении он благодарил правительство Дагестана за поддержку, подчеркивая: «военные строители не подведут».

«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан. Мы вас не подведем!», — ранее сказал задержанный Абаев в своем заявлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Видео происшествия выложил Telegram-канал «МЧС России».

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#дагестан
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Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках
Daily Mirror: В США мужчине ампутировали руки и ноги после врачебной ошибки
11 февраля 2025, 23:52

Фото: iStock/ShutterOK

Американский мужчина Чад Герло потерял руки и ноги из-за врачебной ошибки после операции по удалению камней в почках. По данным британского издания Daily Mirror, 46-летний пациент заразился инфекцией, что привело к сепсису и отказу органов.
Несмотря на успешное проведение первоначальной операции, его состояние резко ухудшилось: из-за сильных антибиотиков кровь перестала поступать в конечности, что вызвало их почернение и последующую ампутацию.

Герло, уже передвигавшийся на инвалидной коляске после ДТП, котоое случилось до операции на почках, пострадал «от рук врачей» сильнее, чем в аварии. Мужчина подал в суд на больницу за ненадлежащее лечение.

Стороны договорились о компенсации до суда, но её размер не раскрывается.

По информации издания, установка протезов теперь маловероятна, что делает Чада полностью зависимым от помощи близких. Возможно, на всю жизнь.

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#компенсации
#сша
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МЧС: Псковские огнеборцы спасли 15 человек и кота при пожаре в многоэтажке — видео
11 февраля 2025, 23:22

Фото: iStock/ShutterOK

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «МЧС России» с приложенным видео происшествия.
По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на первом этаже. До прибытия пожарных местные жители самостоятельно вывели из здания двух детей.

Огнеборцы эвакуировали ещё 13 человек, среди которых 90-летняя женщина, госпитализированная с травмами.

Для ликвидации пожара на площади 15 квадратных метров было задействовано 18 специалистов и 6 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются дознавателями МЧС.

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В Калининграде произошла кража на 15 миллионов рублей
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#происшествия
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#telegram
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В Калининграде произошла кража на 15 миллионов рублей
Вор украл драгоценности с валютой и мехами на 15 млн руб в Калининграде
11 февраля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/blinow61

Кража драгоценностей с валютой и мехом на 15 миллионов рублей произошла в Калининграде. Как уточнили в УМВД по области, злоумышленник проник в дом через окно. Известно, что пропало ружье.
Все произошло на улице Берлинская. По словам домовладельца, также пропали сбережения в евро, долларах, фунтах стерлингов и юанях. Кроме того, взяты позолоченные часы и коллекционные монеты.

Задержанный в настоящее время находится под стражей. Следователи продолжают поиск похищенных вещей.

Перед этим стало известно, что в Петербурге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за развращение двух несовершеннолетних детей. Заседание было закрытым, подробностей нет.

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#мир
#россия
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#кража
#криминал
#новости
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Суд российского региона приговорил мужчину к 15 годам за развращение двоих детей
Суд в Петербурге осудил мужчину на 15 лет за развращение двоих детей
11 февраля 2025, 22:08

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 15 годам строгого режима за развращение двух несовершеннолетних детей приговорили в Петербурге местного жителя Шухрата Нарбаева. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на судебную пресс-службу.
Мужчину судили по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подробности дела не приводятся, поскольку судебное заседание было закрытым.

Осужденный не признал свою вину. Следователи считают, что от действий Нарбаева пострадали двое несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в бурятском регионе задержали школьника, планировавшего напасть на школу. У него нашли план с отметками точек поджога и взрыва. Кроме того, 15-летний подросток оставлял подозрительные посты на соответствующую тему.

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