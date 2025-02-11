Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках

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Американский мужчина Чад Герло потерял руки и ноги из-за врачебной ошибки после операции по удалению камней в почках. По данным британского издания Daily Mirror, 46-летний пациент заразился инфекцией, что привело к сепсису и отказу органов.
Несмотря на успешное проведение первоначальной операции, его состояние резко ухудшилось: из-за сильных антибиотиков кровь перестала поступать в конечности, что вызвало их почернение и последующую ампутацию.
Герло, уже передвигавшийся на инвалидной коляске после ДТП, котоое случилось до операции на почках, пострадал «от рук врачей» сильнее, чем в аварии. Мужчина подал в суд на больницу за ненадлежащее лечение.
Стороны договорились о компенсации до суда, но её размер не раскрывается.
По информации издания, установка протезов теперь маловероятна, что делает Чада полностью зависимым от помощи близких. Возможно, на всю жизнь.
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Герло, уже передвигавшийся на инвалидной коляске после ДТП, котоое случилось до операции на почках, пострадал «от рук врачей» сильнее, чем в аварии. Мужчина подал в суд на больницу за ненадлежащее лечение.
Стороны договорились о компенсации до суда, но её размер не раскрывается.
По информации издания, установка протезов теперь маловероятна, что делает Чада полностью зависимым от помощи близких. Возможно, на всю жизнь.
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Мария Моисеева