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Ножки-спички и стройность от горя: Анна Седокова сильно похудела после смерти Тиммы. В каком состоянии певица, какие у нее планы?

Седокова сильно похудела, но возвращается к ​деятельности после смерти Тиммы
Анна Седокова (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)

Анна Седокова (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)

Анна Седокова постепенно возвращается к активной жизни после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и проблемных обсуждений, которые начались после гибели мужчины. Но путь к восстановлению идет тяжело, рассказывает «СтарХит», подмечая изменения во внешности певицы.
14 февраля Седокова выступит в алма-атинском ресторане Laureate, где билеты стоят 100 тысяч казахстанских тенге за место (20 тысяч рублей). Вопреки слухам, большая их часть уже продана. При этом в январе зрители увидели Седокову сразу в двух программах: в реалити «Выжить в Самарканде» на ТНТ и музыкальном шоу «Три аккорда» на Первом канале.

Анна Седокова примерно полгода назад (Фото: скриншот видео Instagram* @annasedokova)



В съёмках последнего Седокова выбрала песню Кати Огонёк «Я не могу без него», которая отразила её внутреннее состояние. Чувства Анны после потери Тиммы подходят под строки: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».

«Я не знаю, почему выбрала «Я не могу без него», но услышала ее и каждое слово отозвалось у меня в сердце. Надеюсь так будет и у вас», — призналась она в недавнем Instagram*-посте.
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За последние месяцы певица резко похудела, и это заметно по её новым фото в соцсетях. Стройные ноги с тонкой талией — но достигнуто это скорее всего не диетами, а стрессом. Она всегда стремилась держать себя в форме и хотела сбросить лишние килограммы, однако текущая худоба наводит на печальные мысли.

Анна Седокова в феврале 2025 (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)

Сейчас Анна проводит дни дома, пытаясь восстановить силы. Она делится кадрами уютных вечеров: сын Гектор, собака, плед и фильмы с Сарой Джессикой Паркер. Но за этой идиллией — решение, которое она приняла в критический момент. Когда сверстники мальчика начали спрашивать его о суициде отца, Седокова, едва стоя на ногах, собрала вещи и уехала из страны.

«Я не могла позволить другим влиять на его восприятие мира… Купила билеты, хотя падала в обмороки», — говорила Седокова.
Её главная цель на данный момент — оградить сына от травмирующих вопросов и самой найти опору в работе. Концерт в Алма-Ате станет для неё не просто выступлением, но и проверкой на прочность.

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Марат Башаров отреагировал на слухи о беременности невесты
11 февраля 2025, 18:33

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Телеведущий и актер Марат Башаров не подтвердил и не опроверг слухи о беременности невесты Аси Борисовой. Об этом информирует Super.ru.
По словам Башарова, у них «все прекрасно». Телеведущий также призвал меньше читать «желтухи».

«И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжелая "работа"», — сказал Марат Башаров.

Напомним, в декабре 2023 года артист сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой. Через год Башаров в студии программы «Звезды сошлись» выразил надежду на то, что в 2025-м узаконит союз с возлюбленной.

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Фадеев назвал худший состав группы SEREBRO
Фадеев назвал худшим состав группы SEREBRO из Кочуровой, Корниловой и Титовой
11 февраля 2025, 18:18

Максим Фадеев (Фото: Instagram*/fadeevmaxim)

Продюсер Максим Фадеев считает, что худший состав его проекта SEREBRO состоял из участниц Ирины Титовой, Елизаветы Корниловой и Марианны Кочуровой. Своими откровениями он поделился с подписчиками в соцсетях.
«Я очень любил все составы, кроме того, на котором все закончилось», — ответил Фадеев.
Указанный состав группы SEREBRO выступал до 2019 года. А в 2024 году проект был перезапущен в новом составе. В нынешнем трио участвуют Айя, Keiko и Ди.

Перед этим Максим Фадеев заявлял, что его знакомство с певицей Наргиз Закировой стало главным сожалением за всю его жизнь. В 2023 году Фадеев обвинил исполнительницу хита «Вдвоем» в незаконном исполнении его песен.

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#новости
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«Больше не альфонс»: что муж Ирины Пинчук подарил ей на 30-летие
Муж Ирины Пинчук подарил ей на 30-летие наручные часы и песню
11 февраля 2025, 17:55

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Муж звезды телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук Арай Чобанян подарил ей на 30-летие дорогие наручные часы, а также песню от известного певца. Об этом пишет Voice.
«Ты на мой юбилей сделала мне очень достойный подарок. Сегодня твой юбилей. Всё, я больше не альфонс», — сказал Чобанян в ответ на слова Ирины о том, что она волнуется.
Позже на торжестве появился мужчина, на котором была маска исполнителя Стаса Михайлова. Он исполнил композицию «Все для тебя».

У Ирины и Арая двое сыновей — годовалый Алан и трехлетний Давид.

Ранее стало известно, героя какого интернет-мема могут призвать в ряды ВСУ. Несмотря на риск стать штурмовиком, мужчина продолжает радовать подписчиков своим творчеством.

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Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» МС Зипулю могут призвать в ВСУ
Mash: Андрея Посысаева Зипулю могут призвать в ВСУ
11 февраля 2025, 17:34

Андрей Посысаев (Зипуля) (Фото: Instagram*/zip.zipulia)

Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» Андрея Посысаева, известного как МС Зипуля, могут отправить в ряды ВСУ. Как пишет Telegram-канал Mash, «убийца битов» не может покинуть Киев, а теперь ему пришла повестка. У Посысаева есть все шансы стать штурмовиком.
Ради выживания Андрей осторожно передвигается по улицам, остерегаясь работников территориальных центров комплектования. Впрочем, скрытность не мешает Посысаеву снимать видеоприветы и поздравления для аудитории.

Перед этим стало известно, как юрист Екатерина Гордон обозвала певицу Анну Седокову. Все произошло в эфире одной известной телепередачи. Гордон подчеркнула, что Седокова наносит вред другим людям. Подробности скандальной истории в материале «Радио 1».

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Вышла замуж за украинца и переехала в Киев: как сейчас живет актриса Алина Сергеева
11 февраля 2025, 17:27

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Алина Сергеева, переехав из Челябинска в столицу, смогла построить успешную карьеру: она начала выступать в театре, сниматься в кино и работать моделью. Позже она вышла замуж за украинца, стала мамой и перебралась в Киев, где активно работала до 2020 года. Однако после этого она внезапно исчезла из публичного пространства. «Радио 1» расскажет, что произошло с актрисой фильма «Слушая тишину».

Детство и юность Алины Сергеевой


Алина Сергеева родилась 10 февраля 1983 года в Челябинске. Уже в раннем детстве она проявила творческие способности — с пяти лет занималась танцами, вокалом и музыкой. В её семье не было людей, связанных с кинематографом, но сама Алина мечтала о сцене и хотела выступать перед публикой. Понимая это, родители решили отдать её в школу с театральным уклоном.

Несколько лет Алина училась в театральном классе, но из-за конфликта с учителями она перевелась в другую школу, выбрав неожиданное для себя физико-математическое направление. Это удивило многих, ведь точные науки никогда не были её сильной стороной. Однако она решила доказать, что способна преуспеть и в этой сфере, усердно занимаясь, но при этом не оставляя мечту стать актрисой.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

«Когда уже решила, что буду поступать в театральный институт, на уроках в школе просто спала на парте. Меня не будили, потому что знали, что Сергеева все равно в Москву поедет. Была у меня замечательная учительница Мария Федоровна которая преподавала алгебру и геометрию, она всегда говорила: "Пусть спит"», — вспоминала Сергеева.

После окончания школы Алина отправилась в Москву, заработав на билет танцами в ночных клубах. Она пробовала поступить сразу в пять ведущих театральных вузов, успешно проходя первые этапы, но неизменно вылетая на третьем.

В трудный момент её поддержал давний друг Константин Авдеев, с которым она познакомилась в челябинской театральной школе. К тому времени он уже учился во МХАТе и помог ей подготовиться. Благодаря его помощи Алина поступила в РАТИ в мастерскую Геннадия Хазанова.

«Костя поступил во МХАТ, я жила у него в общаге, с пятью мальчишками в комнате, экстремальный вариант! Ну, конечно, было нечего есть, было не на что ездить, было нечего надевать! Но я с этим не столкнулась, я это предвидела. Это нужно было просто пройти. Когда я поступила, это такое счастье, такая радость, ты отсюда перебираешься туда — совсем в другой мир!» — рассказала девушка.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Говорят, её выступление настолько впечатлило мастера, что он попросил её больше не пробовать силы в других вузах и остаться у него. После прослушивания он отвёл Алину в соседний кабинет и сказал: «Я вас беру. Пожалуйста, никуда больше не ходите и меня не подводите».

«И не было желания уже никуда дёргаться. Потом выяснилось, что на нашем курсе были подобраны замечательные педагоги, потому что у Геннадия Викторовича, с его авторитетом, была возможность пригласить самых лучших педагогов Москвы», — рассказала актриса.

Начало карьеры


После окончания института в 2004 году Алина начала карьеру в театре. Она выступала на ведущих московских сценах, в том числе в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина, а также в Школе драматического искусства.

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В одном из её спектаклей — «Сексуальные неврозы наших родителей» — зрителем оказался Виктор Сухоруков, известный по роли в культовом фильме Балабанова «Брат».

«Когда вышел фильм "Брат", я влюбилась как в артиста в Виктора Сухорукова. И каким-то случайным образом он попал к нам на "Неврозы" в Центр драматургии и режиссуры. Я видела, как он сидел и не аплодировал. Потом он подошёл ко мне и одобряюще заговорил: "Так же нельзя играть!", наговорил мне кучу комплиментов, подарил конфеты. Это был для меня самый высокий уровень оценки», — рассказала артистка.

Виктор Сухоруков (фото: РИА Новости / Александр Поляков)

Со временем Сергеева отошла от репертуарного театра и сосредоточилась на антрепризных постановках. Среди её работ были «Госпиталь "Мулен Руж"» и «Ужин с дураком», которые шли на сцене Театра Антона Чехова.

«На самом деле долго у меня не было никакой роли в кино. Я ждала хорошего сценария и хорошего предложения. Предлагали сниматься в сериалах», — поделилась Сергеева.

В кино актриса дебютировала с небольшой ролью в сказке «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства». Однако настоящий успех пришёл к ней после главной роли в мелодраме «Слушая тишину». Этот фильм принёс Сергеевой не только зрительское признание, но и несколько престижных наград, а её партнёром стал Дмитрий Марьянов.

Среди других значимых проектов — историческая драма «Покушение» о событиях перед Великой Отечественной войной, где она работала с Данилой Козловским.

«Изменилось моё отношение к сериалам. Полные метры стали больше похожи на мыло, а некоторые сериалы — на полные метры», — отметила актриса.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

В 2016 году сыграла главную роль в социальной драме «Любимая учительница», съёмки которой проходили в Киеве, включая сцены в исправительной колонии.

Последней заметной работой Сергеевой стал детективный сериал «Эксперт» (2021), снятый украинской киностудией под руководством Олега Туранского.

«Недавно проследила всю свою киношную карьеру и поняла, что многие мои героини — девушки с прекрасной душой, страдающие за весь мир. Хотя я в жизни — сильный человек, трудности меня не пугают, и я в любой ситуации не теряю оптимизма. Стала задумываться, почему же мне такие роли предлагают? Хорошо, закрепилось амплуа, но оно мне не нравится! В общем, надо разбираться, работать над собой!» — рассуждала Сергеева.

Личная жизнь Алины Сергеевой


Алина Сергеева всегда предпочитала не афишировать свою личную жизнь, однако внимательные поклонники и пресса всё же заметили изменения. По информации из социальных сетей, актриса счастлива в браке с украинским режиссёром Владимиром Янощуком.

Алина Сергеева с мужем (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Их знакомство состоялось на съёмках сериала «Я рядом». Хотя супруги избегали публичных заявлений, в соцсетях Сергеева использовала двойную фамилию — Янощук-Сергеева. В марте 2018 года она опубликовала видео с Владимиром, подписав его словом «муж», тем самым подтвердив их официальный статус.

«Я ни к каким ухаживаниям всерьёз отнестись не смогла бы, и даже фантазировать на эту тему мне странно. У меня есть муж, и он за мной ухаживает каждый день. У остальных просто нет шанса», — высказалась Алина.

17 июля 2016 года в жизни актрисы произошло важное событие — у неё родился сын Иван. Сергеева не скрывала ребёнка и регулярно делилась фотографиями с ним.



Зрители часто приписывали актрисе роман с Олегом Гаасом, её партнёром по сериалу «Любимая учительница». Их экранный дуэт выглядел настолько естественно, что поклонники надеялись увидеть их вместе и в жизни.

Однако Сергеева с улыбкой опровергала эти слухи, подчёркивая, что Олег — замечательный человек и коллега, но их отношения исключительно профессиональные.

«Олег ещё на первых пробах всех обаял! И сниматься нам было легко! Обо всех своих партнёрах из этой картины я могу говорить бесконечно! Но скажу кратко: спасибо им всем за то, что мы были вместе», — говорила актриса.

Алина Сергеева сегодня


Последний раз Алина Сергеева появилась на экране в 2020 году, сыграв майора-следователя Анну Воскресенскую в украинском сериале «Эксперты».

Сейчас она полностью отошла от актёрской деятельности — не снимается в кино и не играет в театре. В 2022 году, после нескольких лет жизни в Киеве, Сергеева вместе с семьёй переехала в Европу.

В новой стране она решила сменить сферу деятельности и поступила в Социально-гуманитарный университет SWPS в Варшаве, успешно завершив обучение весной 2024 года. Чтобы адаптироваться, начала изучать польский язык, а затем устроилась продавцом в продуктовый магазин.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Проработав там более восьми месяцев, ушла после успешного прохождения собеседования для получения ВНЖ. После этого она сосредоточилась на изучении истории и культуры Польши.

Сейчас Сергеева намекает, что у неё появилось «маленькое дело для души», но не раскрывает подробностей. Помимо этого, она активно занимается спортом и танцами.

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