Ножки-спички и стройность от горя: Анна Седокова сильно похудела после смерти Тиммы. В каком состоянии певица, какие у нее планы?

Анна Седокова (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)
Анна Седокова постепенно возвращается к активной жизни после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и проблемных обсуждений, которые начались после гибели мужчины. Но путь к восстановлению идет тяжело, рассказывает «СтарХит», подмечая изменения во внешности певицы.
14 февраля Седокова выступит в алма-атинском ресторане Laureate, где билеты стоят 100 тысяч казахстанских тенге за место (20 тысяч рублей). Вопреки слухам, большая их часть уже продана. При этом в январе зрители увидели Седокову сразу в двух программах: в реалити «Выжить в Самарканде» на ТНТ и музыкальном шоу «Три аккорда» на Первом канале.
В съёмках последнего Седокова выбрала песню Кати Огонёк «Я не могу без него», которая отразила её внутреннее состояние. Чувства Анны после потери Тиммы подходят под строки: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».
За последние месяцы певица резко похудела, и это заметно по её новым фото в соцсетях. Стройные ноги с тонкой талией — но достигнуто это скорее всего не диетами, а стрессом. Она всегда стремилась держать себя в форме и хотела сбросить лишние килограммы, однако текущая худоба наводит на печальные мысли.
Сейчас Анна проводит дни дома, пытаясь восстановить силы. Она делится кадрами уютных вечеров: сын Гектор, собака, плед и фильмы с Сарой Джессикой Паркер. Но за этой идиллией — решение, которое она приняла в критический момент. Когда сверстники мальчика начали спрашивать его о суициде отца, Седокова, едва стоя на ногах, собрала вещи и уехала из страны.
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Анна Седокова примерно полгода назад (Фото: скриншот видео Instagram* @annasedokova)
В съёмках последнего Седокова выбрала песню Кати Огонёк «Я не могу без него», которая отразила её внутреннее состояние. Чувства Анны после потери Тиммы подходят под строки: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».
«Я не знаю, почему выбрала «Я не могу без него», но услышала ее и каждое слово отозвалось у меня в сердце. Надеюсь так будет и у вас», — призналась она в недавнем Instagram*-посте.
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За последние месяцы певица резко похудела, и это заметно по её новым фото в соцсетях. Стройные ноги с тонкой талией — но достигнуто это скорее всего не диетами, а стрессом. Она всегда стремилась держать себя в форме и хотела сбросить лишние килограммы, однако текущая худоба наводит на печальные мысли.
Анна Седокова в феврале 2025 (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)
Сейчас Анна проводит дни дома, пытаясь восстановить силы. Она делится кадрами уютных вечеров: сын Гектор, собака, плед и фильмы с Сарой Джессикой Паркер. Но за этой идиллией — решение, которое она приняла в критический момент. Когда сверстники мальчика начали спрашивать его о суициде отца, Седокова, едва стоя на ногах, собрала вещи и уехала из страны.
«Я не могла позволить другим влиять на его восприятие мира… Купила билеты, хотя падала в обмороки», — говорила Седокова.Её главная цель на данный момент — оградить сына от травмирующих вопросов и самой найти опору в работе. Концерт в Алма-Ате станет для неё не просто выступлением, но и проверкой на прочность.
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Мария Моисеева