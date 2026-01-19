В Госдуме поддержали идею выдавать молодым семьям квартиры, как во времена СССР

19 января 2026, 22:54

Депутат Аксененко: выдача квартир молодым семьям стала бы рабочей схемой

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Идея выдавать молодым семьям квартиры по соцнайму, как в СССР, стала бы реальной рабочей схемой для поддержания демографии в России. Так считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.





Напомним, 18 января владелец и гендиректор ГК «Добро», эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов заявил, что молодым семьям нужно выдавать квартиры, как во времена СССР. Он считает, что россияне не будут рожать в условиях выплаты ипотеки на протяжении долгих лет.



Аксененко отметил, что уже не раз выносил на рассмотрение такую инициативу. По его словам, идея жилья соцнайма и выдачи квартир молодым и многодетным семьям стала бы действительно рабочей схемой.





«Вместо субсидий под ипотеки с невероятными процентами лучше направить эти средства непосредственно на застройку домов для конкретных нужд: для выдачи квартир молодым и многодетным семьям, военным, которые стоят в очередях на жилье десятилетиями, молодым специалистам дефицитных отраслей», — сказал Аксененко «Газете.Ru».

«До 2023 года объемы продаж в России составляли более четырех миллионов квартир в год. Сейчас эта цифра — чуть более двух миллионов. По факту мы имеем двукратное сокращение реального объема сделок. Понятно, что потенциальный спрос на рынке сегодня определяет ипотека и ее доступность», — уточнил эксперт.