В Госдуме поддержали изменения в законе об ОМС

15 октября 2025, 11:01

Комитет Госдумы по здоровью поддержал изменения в законе об ОМС

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Соответствующее заявление 15 октября сделал глава комитета Сергей Леонов. Данные приводит РИА Новости.