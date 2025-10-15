В Госдуме поддержали изменения в законе об ОМС
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Соответствующее заявление 15 октября сделал глава комитета Сергей Леонов. Данные приводит РИА Новости.
Проектом предлагается выдавать полис ОМС только трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж, при этом полисы дадут исключительно тем иностранцам, которые работают в России на легальной основе. По словам Леонова, это станет одной из донастроек миграционной политики.
Еще одна предлагаемая норма дает главам регионов право исключать отдельные страховые медицинские организации из системы ОМС и передавать их функции территориальным фондам обязательного медицинского страхования.
Леонов пояснил, что такая мера создаст дополнительный стимул для страховщиков добросовестно исполнять обязательства и, по его мнению, повысит эффективность и прозрачность системы ОМС.
Ранее, 17 сентября, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия переходит на модель возвратной миграции — привлечение мигрантов по принципу «приехал — заработал — уехал». А 20 сентября стало известно, что Минздрав предложил урегулировать вопрос предоставления прав в системе ОМС для временно пребывающих и работающих в России иностранных граждан и лиц без гражданства.
