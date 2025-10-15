Врач объяснила, как неправильное умывание ускоряет старение кожи
Старение кожи — это естественный ход событий, однако мы сами нередко ускоряем его, совершая ошибки в ежедневной рутине. Одна из ключевых и самых частых оплошностей — это неграмотное очищение лица. Многие люди не придают этому шагу должного значения, ограничиваясь быстрым умыванием водой. О том, к каким последствиям приводит неверный подход к умыванию и как их предотвратить, в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая.
Она пояснила, что при недостаточно тщательном очищении на поверхности кожи остаются частички кожного сала, косметики, загрязнений и продукты окислительных процессов. Эти остатки провоцируют активность свободных радикалов. Как следствие, в клетках нарушается метаболизм, обновление замедляется, кожа теряет свежесть и упругость, и начинаются процессы преждевременного старения. Дополнительными рисками являются воспаления и закупорка пор.
При этом, как отметила Троицкая, чрезмерно интенсивное очищение, особенно с целью добиться эффекта «скрипа», и применение агрессивных средств наносят не меньший ущерб. Слишком частое умывание или использование продуктов с жёсткими ПАВами (поверхностно-активными веществами) разрушает защитный липидный барьер, который удерживает влагу. Результат — обезвоженность, повышение чувствительности, возникновение морщин и тусклый, безжизненный цвет лица.
Чтобы сохранить здоровье и молодость кожи, эксперт рекомендует выбирать щадящие средства для умывания с нейтральным pH, бережно промокать лицо мягкой тканью после умывания, не пренебрегать тоником для восстановления pH-баланса, а также закреплять результат увлажняющим или питательным кремом.
