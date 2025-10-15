Врач объяснила, как неправильное умывание ускоряет старение кожи

15 октября 2025, 10:57

Косметолог Троицкая: агрессивные средства для умывания старят кожу

Фото: istockphoto / nensuria

Старение кожи — это естественный ход событий, однако мы сами нередко ускоряем его, совершая ошибки в ежедневной рутине. Одна из ключевых и самых частых оплошностей — это неграмотное очищение лица. Многие люди не придают этому шагу должного значения, ограничиваясь быстрым умыванием водой. О том, к каким последствиям приводит неверный подход к умыванию и как их предотвратить, в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая.