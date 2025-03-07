Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Концерт для семей бойцов СВО прошел в Подмосковье в преддверии 8 марта

Концерт для семей бойцов СВО прошел в Подмосковье в преддверии 8 марта

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Оригинал
Концерт для семей участников спецоперации прошел в Подмосковье в преддверии Международного женского дня 8 марта. Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Андрей Воробьев передал женщинам поздравления, а также пожелал им дождаться своих близких с Победой.
«Хочу от всей души поприветствовать жен, матерей, дочерей, бабушек наших бойцов, героически сражающихся в зоне специальной военной операции и в курском приграничье. Знаю, что на концерт пришли и женщины-военнослужащие, которые с честью наравне с мужчинами защищают Родину, выполняют свой воинский, служебный и профессиональный долг. Мы также пригласили Волонтеров Подмосковья, которые изготавливают для бойцов маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи, тактические носилки, сухие души и многое другое. Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Ранее стало известно, что в Павловском Посаде с 8 марта женщин поздравила певица Алиса Мон.

Читайте также:

Поликарпов день 8 марта: почему нельзя носить грязную одежду и убивать пауков, народные приметы

«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы

Международный женский день 8 марта 2025: история, значение и как празднуют в России
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#праздники
#8 марта
#концерт
Bloomberg: Россия готова к перемирию на Украине при прогрессе к полному миру
07 марта 2025, 21:01

Фото: istockphoto/IherPhoto

Россия готова говорить о временном перемирии на Украине при прогрессе к окончательному мирному договору, пишет Bloomberg, ссылаясь на источник в Москве.
«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — сказано в материале.
Для того, чтобы прийти к соглашению о прекращении украинского конфликта, нужно четко понимать принципы окончательного договора, резюмировал журналистский источник.

Перед этим зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев говорил о том, что к началу спецоперации на Украине привели последствия распада СССР.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с РФ с позиции силы

Трамп рассматривает широкий спектр антироссийских санкций

Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с РФ с позиции силы
Депутат ГД Нестеренко призвал Трампа не разговаривать с РФ с позиции силы
07 марта 2025, 20:47

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко предостерег президента США Дональда Трампа от разговора с Россией с позиции силы. Об этом пишет РИА Новости.
«Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций — бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны», — прокомментировал парламентарий.
По словам Нестеренко, трудно определить на кого рассчитаны слова заокеанского лидера — на внешних или же внутренних потребителей.

Ранее Трамп заявил о возможности введения новых санкций в отношении России. Позже директор Национального экономического совета Кевин Хассетт подчеркивал, что у республиканца есть целый спектр ограничений.

Читайте также:

Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

Володин ответил на передачу Украине активов России

Маск согласился с серьезным обвинением в адрес ЕС из-за Украины
#мир
#россия
#госдума
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#депутаты
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп рассматривает широкий спектр антироссийских санкций
Глава НЭС Хассетт: Трамп рассматривает широкий спектр санкций в отношении РФ
07 марта 2025, 20:33

Фото: istockphoto/Leestat

Широкий спектр антироссийских санкций рассматривает президент США Дональд Трамп. Об этом журналистам Fox News заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассетт.
«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — сказал собеседник.
Хассетт подчеркнул, Трамп убежден, что необходимо посадить за стол переговоров всех. Причем сделать это, по словам специалиста, можно двумя основными способами.

«Мы можем добиться этого с помощью «пряников», можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться», — резюмировал Хассетт.
Ранее Трамп заявлял о возможном усилении антироссийских санкций.

Читайте также:

Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине

Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа
#мир
#россия
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#санкции
#дональд трамп
#новости
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
Медведев: последствия распада СССР привели к началу спецоперации на Украине
07 марта 2025, 19:48

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции. Об этом сообщил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с женским активом «Единой России» в преддверии 8 марта.
По его словам, события 34-летней давности стали причиной того, что «мы с вами получили». Медведев отметил, что «нация сплачивается только в период настоящих испытаний» и при их отсутствии может возникнуть расслабленность, которая, в свою очередь, приводит к крайне печальным последствиям, в том числе — и к распаду государства.

Зачастую за распадом государства, «следует война», заключил председатель «Единой России».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России

Володин ответил на передачу Украине активов России
#дмитрий медведев
#единая россия
#8 марта
#спецоперация
#ссср
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии
Fox News: Зеленского не будет на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии
07 марта 2025, 19:26

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта. Об этом проинформировала журналист телеканала Fox News Нана Саджая.
Согласно информации украинского источника, Зеленский может посетить Саудовскую Аравию 10 марта. Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите Европейского союза 6 марта встретили гробовым молчанием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России

«Убрать физически»: В Раде опасаются за будущее Зеленского

«Клоунам позволительно»: Володин пояснил, почему Зеленский не получил в США «по морде»
#сша
#санкции
#будущее
#зеленский
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате