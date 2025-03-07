Концерт для семей бойцов СВО прошел в Подмосковье в преддверии 8 марта

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Концерт для семей участников спецоперации прошел в Подмосковье в преддверии Международного женского дня 8 марта. Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Андрей Воробьев передал женщинам поздравления, а также пожелал им дождаться своих близких с Победой.
«Хочу от всей души поприветствовать жен, матерей, дочерей, бабушек наших бойцов, героически сражающихся в зоне специальной военной операции и в курском приграничье. Знаю, что на концерт пришли и женщины-военнослужащие, которые с честью наравне с мужчинами защищают Родину, выполняют свой воинский, служебный и профессиональный долг. Мы также пригласили Волонтеров Подмосковья, которые изготавливают для бойцов маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи, тактические носилки, сухие души и многое другое. Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — приводит пресс-служба слова Воробьева.Ранее стало известно, что в Павловском Посаде с 8 марта женщин поздравила певица Алиса Мон.
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Никита Кротов