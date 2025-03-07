Жительниц Павловского Посада поздравила с 8 Марта певица Алиса Мон

Алиса Мон (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)
Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню, организовали для жительниц Павловского Посада в доме культуры «Октябрь», там выступила певицы Алисы Мон, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Зрительниц также поздравил наступающим праздником глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Особенно он подчеркнул заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, матерей участников специальной военной операции и женщин-военнослужащих, а также медсестёр и врачей, помогающих бойцам на передовой.«Выступление талантливой советской и российской певицы Алисы Мон стало для зрительниц настоящим подарком», — отмечается в сообщении.
«Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, заботы близких и любви!» — подытожил Денис Семёнов.
Денис Семёнов (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)
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