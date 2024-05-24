В Госдуме порассуждали о свободе и наглости живущих в России «Мастурбеков»

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Наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия более жестких мер, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Своими размышлениями по этому поводу он поделился в Telegram, сопроводив пост эпиграфом про «Мастурбеков».
Так Матвеев отреагировал на инцидент с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что сначала двум мужчинам выписали штрафы по 500 рублей, а третьего не удалось найти. Все трое были задержаны только после вмешательства МВД Татарстана, где произошел инцидент.
Ранее Совет по правам человека при президенте России предложил запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза.
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«А что делать обычному человеку? Не пора ли им всем дать пинка?» — задался вопросом Матвеев.
Ранее Совет по правам человека при президенте России предложил запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза.
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Артем Кузьмин