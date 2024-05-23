В Подмосковье задержали арендатора дома, в котором заживо сгорели 8 мигрантов

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В Московском области задержали арендатора дома, в котором заживо сгорели восемь нелегальный мигрантов, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
«В Истринском городском округе Московской области по подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ «Снегирь» задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения», — уточнили в пресс-службе СК.
Предварительно, он арендовал этот дом для собственного пользования. На деле же мужчина организовал там хостел для нелегальных мигрантов.
Минувшей ночью в доме произошёл пожар, при котором погибли восемь человек, ещё один находится в больнице.
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Евгения Парфентьева