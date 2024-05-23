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В Подмосковье задержали арендатора дома, в котором заживо сгорели 8 мигрантов

23 мая 2024, 16:24
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Московском области задержали арендатора дома, в котором заживо сгорели восемь нелегальный мигрантов, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
«В Истринском городском округе Московской области по подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ «Снегирь» задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения», — уточнили в пресс-службе СК.

Предварительно, он арендовал этот дом для собственного пользования. На деле же мужчина организовал там хостел для нелегальных мигрантов.



Минувшей ночью в доме произошёл пожар, при котором погибли восемь человек, ещё один находится в больнице.

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#пожар
#узбекистан
#ск
Авиабомба «ФАБ-250» обнаружена в селе Ясные Зори Белгородской области
23 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Авиабомба «ФАБ-250» обнаружена в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Отмечается, что боеприпас был найден на улице Лесной в селе Ясные Зори. Расстояние от данного населенного пункта до границы с Украиной составляет восемь километров.

По данным источника, жильцов ближайших одиннадцати домов эвакуировали. Уточняется, что авиабомбу планируют уничтожить. Причины, по которым «ФАБ-250» оказалась в Ясных Зорях, — устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#снаряд
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#белгородская область
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В Калуге частный самолет сошел с ВПП при посадке и получил повреждение
23 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/Sitikka

Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Калуги. Об этом написала пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
По информации Telegram-канала Mash, на борту было четыре человека — пилот, штурман и два пассажира. Все они являются гражданами Белоруссии. Уточняется, что никто не пострадал.

Воздушное судно получило повреждения. У самолёта сломались шасси и крыло.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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#калужская область
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СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств
23 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/FOTOKITA

Алтайский маньяк Виталий Манишин принимал участие в расследовании одного из своих убийств еще до задержания. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.
Отмечается, что Манишин, который в те годы занимал должность директора совхоза в Калманском районе Алтайского края, привлекался следствием в качестве понятого. Он довез сотрудников правоохранительных органов до места обнаружения одной из своих жертв на машине и расписался в протоколе.

Его причастность к этому и десяти другим преступлениям установили только в прошлом году. Уточняется, что скоро 53-летний преступник предстанет перед судом.

Согласно информации следствия, на счету у Манишина одиннадцать убийств и изнасилований, первое преступление он совершил в 1989 году.

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Суд вынес приговор бармену Малине за диверсии на железной дороге
Суд дал 25 лет бармену за диверсии на железной дороге и госизмену
23 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. О ходе дела РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
По данным следствия, Малина летом прошлого года поджёг релейный шкаф на железной дороге. Тогда его задержали, и сначала вменяли ему лишь это преступление. Однако потом выяснилось, что это не первый поджог железнодорожной инфраструктуры, совершённый Малиной. До этого он ещё дважды совершал диверсии и одновременно готовился ещё к нескольким.

В результате, решением московского суда он был приговорён к 25 годам лишения свободы за госизмену и совершённые диверсии.

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#железная дорога
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#госизмена
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Военный суд оставил в СИЗО кадровика Минобороны Кузнецова
23 мая 2024, 15:14

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО кадровика МО Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщают «Известия».
«Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения», — говорится в оглашенном в суде решении.

Ранее защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просила перевести его из СИЗО под домашний арест.

Юрия Кузнецова задержали 13 мая. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши.

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«Или тюрьма или смерть»: В Крыму подорвался террорист при попытке закладки взрывчатки
РИА: Аксенов заявил, что готовивший взрыв на ЖД в Крыму диверсант сам подорвался
23 мая 2024, 14:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на ж/д путях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
«Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе», — рассказал он.
Или тюрьма или смерть, добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт. Мужчина по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме. Теракт планировалось осуществить 9 мая. В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.

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#теракт
#террористы
#мужчина
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Арестованный генерал Кузнецов пожаловался суду на болезни, заработанные в Чернобыле
Кадровик МО Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле болезни
23 мая 2024, 14:09

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, пожаловался в суде на заболевания, заработанные «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить ​лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.

В настоящее время Кузнецов принимает участие в ​заседании по его делу ​посредством видеоконференции.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его из СИЗО под домашний арест
23 мая 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Кузнецов хочет быть под домашним арестом в доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является его супруга. Примечательно, что суд рассматривает жалобу защиты на арест генерала.

Сам Кузнецов принимает участие в заседании с помощью видео.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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#минобороны рф
#суд
#арест
#имущество
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Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке
23 мая 2024, 13:48

Фото: iStock/Rawf8

Заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что сотрудники Следственного комитета уже вышли с ходатайством о его аресте.

Напомним, Владимир Талаев в должности заместителя главы ГУФСИН по Московской области осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела.

Ранее сообщалось, что 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По результатам обыска Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.

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