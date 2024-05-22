В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи мигрантов

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В Санкт-Петербурге полиция пресекла канал незаконной миграции, который организовало агентство занятости, легализовавшее несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщает МВД Медиа.
Согласно сообщению, сотрудники частного агентства занятости в Петербурге искали иностранцев и помогали им незаконно легализоваться в РФ за определённую сумму.
При этом по документам мигранты числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях.
В настоящее время проводятся задержания всех соучастников, а также масштабные обыски. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.
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При этом по документам мигранты числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях.
«По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся задержания всех соучастников, а также масштабные обыски. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова