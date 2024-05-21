Массовая драка мигрантов на юге Москвы закончилась стрельбой

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Массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб, сообщил Telegram-канал Readovka.
Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. На кадрах видно, как толпа мужчин начинает драку, а затем раздаются выстрелы. По словам очевидцев, все участники драки были мигрантами, которые затем скрылись, расстреляв обидчиков.
По предварительным данным, один человек убит. На месте происшествия работают экстренные службы, участок улицы оцеплен.
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