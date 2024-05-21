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Массовая драка мигрантов на юге Москвы закончилась стрельбой

21 мая 2024, 20:47
Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб, сообщил Telegram-канал Readovka.


Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. На кадрах видно, как толпа мужчин начинает драку, а затем раздаются выстрелы. По словам очевидцев, все участники драки были мигрантами, которые затем скрылись, расстреляв обидчиков.



По предварительным данным, один человек убит. На месте происшествия работают экстренные службы, участок улицы оцеплен.

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Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек
21 мая 2024, 19:44

Фото: iStock/wutwhanfoto

Количество пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
В больнице Бангкока, куда были доставлены пострадавшие сообщили, что медицинская помощь потребовалась 71 человеку. Уточняется, что шесть из них получили серьезные травмы.

Напомним, один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. По предварительной информации, 73-летний британец скончался в результате сердечного приступа. Всего в самолете находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Восемь раз переводившего деньги «Азову»* украинца осудят в ЛНР
В Луганске осудят украинца, восемь раз переводившего деньги полку «Азов»*
21 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/Daniele Mezzadri

В Луганске осудят гражданина Украины, который не менее восьми раз переводил деньги полку «Азов»*, пишет «Лента.ру».
По данным управления Следственного комитета РФ по Луганской народной республике, обвиняемый с февраля по ноябрь прошлого года помогал с использованием мобильной платформы участникам полка «Азов»*.

При этом мужчина знал, что организация признана террористической и запрещена в РФ. Преступную деятельность украинца пресекли сотрудники ФСБ.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по части «Финансирование терроризма» УК РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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#лнр
#украина
#суд
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Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении
Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении
21 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/blinow61

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки оборонительных укреплений на запорожском направлении в период активных боевых действий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным следствия, Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гуманитарной помощи. Примечательно, что в версию правоохранителей не верят подчиненные Попова.

По мнению солдат, генерал, который сидел с ними в окопах, не мог воровать, тем более у своих. Уточняется, что незаконных доходов у Попова не обнаружили.

Напомним, Попова отстранили от командования летом прошлого года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал он сам.

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Подросток-мигрант подстрелил 10-летнего мальчика в российском регионе
21 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Prathaan

В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе 16-летний уроженец Закавказья выстрелил в 10-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на МВД России.
По данным правоохранителей, подросток вместе с компанией сверстников целился из пневматического пистолета в голову проезжающим мимо детям.

Он прицелился в голову 6-летнему ребенку, но 10-летний мальчик сделал ему замечание, после чего подросток выстрелил ему в бедро.

Полицейские быстро установили личность стрелявшего, задержали его и доставили в отделение.

Пневматическое оружие изъято. Материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#мальчик
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СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде
21 мая 2024, 17:53

Фото: МЧС РФ

Личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ установлены, сообщает Telegram-канал СК РФ.
«Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде, обрушив один из подъездов. Погибли 17 человек, 19 получили ранения. По итогам генетических и других экспертиз установлены личности всех погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ в десятиэтажном доме обрушился третий подъезд. В результате обстрела погибли 17 человек, ещё трое — при вечернем обстреле, 27 получили ранения.

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#всу
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Сбежавшая из дома чеченка Заурбекова умоляет родственников перестать искать её
Чеченка Лия Заурбекова раскрыла подробности конфликта с семьёй у отдела МВД
21 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Myvector

Во вторник, 21 мая, чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая из семьи, записала новое видео, в котором рассказала о деталях конфликта, который произошёл у столичного отдела МВД с её родственниками. Кадры публикует Telegram-канал «Марем».
По словам девушка, она попала в отдел полиции вместе с ней был её друг Артем. Там они пытались спрятаться от родственников девушки. Однако чеченцы все-таки смогли добраться до молодого человека и избили его прямо на глазах у полицейских, которые не вмешивались в конфликт. Однако после этого молодых людей забрали в отдел, где приняли заявление об избиении.

Лия и Артём общаются уже полгода. При этом родственники девушки говорят, что он «вербовал» Лию куда-то. Сама же Лия уверяет, что Артем ни к чему ее не принуждал.

Она также рассказала, что на протяжении четырёх лет вынашивала план побега из семьи. Заурбекова обратилась к родственникам и попросила их перестать её искать и оставить в покое, отметив, что находится в безопасном месте.

Ранее отец 19-летней Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности.

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Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком
21 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto/marnag

В Черняховске под Калининградом дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком.
Малыш госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости. Тяжесть повреждений не уточняется.

«Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе Следственного комитета.
Следком и прокуратура начали доследственную проверку. Инцидент произошел на улице Калининградской, когда ребенок был на тротуаре с матерью. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявил о его невиновности
Mash: экс-командующему 58-й армией ВС РФ Попову не предъявили обвинение
21 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ России Ивана Попова заявил о невиновности своего подзащитного, пишет Mash.
По данным Telegram-канала со ссылкой на Сергея Буйновского, Попову не предъявили обвинения.

Об аресте экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова стало известно 21 мая. Его подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне СВО, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.

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#вс рф
#суд
#адвокат
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На северо-востоке Москвы сбежавшего удава поймали в туалете одной из квартир
21 мая 2024, 16:53

Фото: московский департамент ГОЧСиПБ

Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы и передали его хозяйке, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.
«Днем 21 мая в службу 112 поступил звонок от обеспокоенной жительницы одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», — говорится в сообщении.
На место происшествия был направлен дежурный расчет аварийно-спасательного отряда № 3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на унитазе. Оказалось, что змея также живет в этом доме. Пока хозяйка наводила порядок в террариуме, удав пролез под ванной и оказался в соседней квартире. Прогулка рептилии завершилась в ванной комнате соседей.

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#происшествия
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