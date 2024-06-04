В Госдуме после ситуации с Бузовой озаботились внешним видом артистов

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений. Об этом пишет ТАСС.
Как считает депутат, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».
В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе. Певица подверглась волне критики за внешний вид — Бузова была одета в кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сочла образ артистки провокацией.
По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.
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В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе. Певица подверглась волне критики за внешний вид — Бузова была одета в кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сочла образ артистки провокацией.
По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.
«Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — заключила депутат.Читайте также:
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