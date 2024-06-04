В Госдуме после ситуации с Бузовой озаботились внешним видом артистов

В скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России. Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год, в котором указано, что за последние 2 года количество детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, снизилось почти на 90%.