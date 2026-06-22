В Госдуме попросили Минздрав и Росздравнадзор проверить соблюдение прав рожениц

22 июня 2026, 14:51

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Депутат Госдумы Ксения Горячева попросила министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителя Росздравнадзора Аллу Самойлову разобраться в вопросе нарушения прав женщин в роддомах.





Так, депутат в письме к Росздравнадзору запросила информацию о том, как проводится контроль за учреждениями, где оказывают акушерско-гинекологическую помощь, а также соблюдением прав рожениц на уважительное отношение и полноценное информирование. Горячева также призвала ведомство упростить процесс подачи жалобы и сократить сроки их рассмотрения.



В запросе к Минздраву парламентарий попыталась выяснить, проводится ли мониторинг нарушений прав женщин и как контролируется получение информированного согласия. Она подчеркнула, что российское законодательство гарантирует пациенту уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского персонала, получение полной информации о состоянии здоровья и право согласиться на вмешательство либо отказаться от него.





«Беременность и роды — период, когда женщина особенно нуждается в уважительном отношении, понятной информации и возможности принимать решения о собственном здоровье. Для меня важно, чтобы государство видело не только статистику, но и реальный опыт женщин и медицинских работников», — подчеркнула Горячева в беседе с Life.ru.