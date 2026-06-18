В Госдуме предложили давать молодоженам два оплачиваемых дня отпуска
В России необходимо внести изменения в трудовой кодекс, которые бы позволили давать молодоженам на свадьбу два дня оплачиваемого отпуска. Такое мнение выразил депутат Госдумы Николай Новичков.
На сегодняшний день в связи с регистрацией брака работодатель обязан при необходимости предоставить сотруднику до пяти дней отпуска, однако этот отдых не оплачивается.
«Считаю, что тут надо предложить будущим молодоженам выбор: либо пять дней отпуска за свой счет, либо два дня оплачиваемого отпуска за счет работодателя. Такую норму надо ввести в Трудовой кодекс. В конечном итоге работодатель заинтересован в позитивном социальном климате на его предприятии», — подчеркнул Новичков в разговоре с изданием «Абзац».
По его мнению, дополнительные оплачиваемые дни позволят лучше подготовиться к бракосочетанию, не выполняя параллельно рабочие задачи, а это положительно скажется на производственных показателях. В этой связи Новичков призвал реализовать эти меры всем предприятиям, которые являются социально ответственными организациями.