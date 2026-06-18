В Госдуме предложили давать молодоженам два оплачиваемых дня отпуска

18 июня 2026, 18:37

Фото: iStock/Елена Новикова

В России необходимо внести изменения в трудовой кодекс, которые бы позволили давать молодоженам на свадьбу два дня оплачиваемого отпуска. Такое мнение выразил депутат Госдумы Николай Новичков.





На сегодняшний день в связи с регистрацией брака работодатель обязан при необходимости предоставить сотруднику до пяти дней отпуска, однако этот отдых не оплачивается.





«Считаю, что тут надо предложить будущим молодоженам выбор: либо пять дней отпуска за свой счет, либо два дня оплачиваемого отпуска за счет работодателя. Такую норму надо ввести в Трудовой кодекс. В конечном итоге работодатель заинтересован в позитивном социальном климате на его предприятии», — подчеркнул Новичков в разговоре с изданием «Абзац».