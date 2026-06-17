В Госдуме высказались об идее внедрения бесплатных нянь

17 июня 2026, 15:37

Милонов назвал устаревшей идею бесплатных нянь для семей с детьми

Фото: iStock/SeventyFour

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал устаревшей идею своего коллеги Бориса Чернышова о том, чтобы предоставлять емьям с детьми до трех лет сто часов бесплатных услуг няни в год. Своим мнением он поделился в беседе с изданием NEWS.ru.





Парламентарий отметил, что найти сертифицированного специалиста, а не «жуткую мегеру», которая может навредить ребенку, довольно сложно. По его мнению, государство не должно оплачивать частные услуги без подтверждения их качества и проверки.

«Лично я в каком-то смысле поддерживаю идею того, чтобы многодетные семьи могли бы пользоваться возможностями нянь. С другой стороны, инициатива немножечко устарела», — подчеркнул депутат.