В Госдуме высказались об идее внедрения бесплатных нянь
Милонов назвал устаревшей идею бесплатных нянь для семей с детьми
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал устаревшей идею своего коллеги Бориса Чернышова о том, чтобы предоставлять емьям с детьми до трех лет сто часов бесплатных услуг няни в год. Своим мнением он поделился в беседе с изданием NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что найти сертифицированного специалиста, а не «жуткую мегеру», которая может навредить ребенку, довольно сложно. По его мнению, государство не должно оплачивать частные услуги без подтверждения их качества и проверки.
«Лично я в каком-то смысле поддерживаю идею того, чтобы многодетные семьи могли бы пользоваться возможностями нянь. С другой стороны, инициатива немножечко устарела», — подчеркнул депутат.Он добавил, что во многих городах дефицита детских садов нет, а в отдельных регионах наблюдается даже нехватка детей. Как отец шестерых, он считает, что ребенку лучше развиваться в детском саду, а не сидеть дома, «пока мама занимается йогой или ходит к психологу». Милонов также призвал не увлекаться «модными историями индивидуального обучения» и заключил, что оплата услуг няни требует уверенности в их качестве.