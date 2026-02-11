Юрист заявил, что РКН может в любой момент ограничить или запретить Telegram в РФ

11 февраля 2026, 15:35

Юрист Хаминский: РКН в любой момент может законно запретить Telegram

Фото: iStock/Alexander Sikov

Роскомнадзор (РКН) может в любой момент ограничить или полностью запретить Telegram в России. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье, юрист Александр Хаминский, пишет РИА Новости.