Юрист заявил, что РКН может в любой момент ограничить или запретить Telegram в РФ
Роскомнадзор (РКН) может в любой момент ограничить или полностью запретить Telegram в России. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье, юрист Александр Хаминский, пишет РИА Новости.
С начала недели россияне активно жалуются на работу мессенджера. За два дня поступило более 9 тысяч жалоб. В РКН заявили о намерении продолжить введение ограничений, чтобы добиться соблюдения законов страны. Хаминский напомнил, что Таганский суд еще в 2018 году удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram. Судья постановил, что мессенджер обязан предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования. Это решение остается в силе и позволяет РКН действовать законно.
Несмотря на новые причины для ограничения, наличие этого решения дает возможность ведомству заблокировать мессенджер в любое время. Пользователям стоит быть готовыми к возможным изменениям в доступности Telegram.
