Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри

Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, упоминая об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, написал в своем Telegram-канале, что штрафы за нарушение составят до пяти миллионов рублей для юридических лиц.
По словам Володина, для физлиц штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 800 тысяч рублей для должностных лиц. Он подчеркнул, что пропаганду бездетности предлагается запретить в средствах массовой информации, интернете, рекламе и кино.
Спикер Госдумы отметил, что дружная и большая семья является основой сильной страны.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.
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Спикер Госдумы отметил, что дружная и большая семья является основой сильной страны.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.
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Екатерина Коршунова