В Госдуме обсудят вопрос о сокращении рабочего дня в жару

19 мая 2026, 14:18

Депутат Афонин предложил проработать нормы по сокращению трудового дня в жару

В России необходимо проработать вопрос о сокращении трудового дня в жаркие дни. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.





Он напомнил, что в 2021 году отменили требования СанПиНа, согласно которым работодатели были обязаны сокращать трудовой день при температуре воздуха в помещении выше 28,5 °C. На сегодняшний день эти нормы носят лишь рекомендательный характер.





«Я думаю, что действительно можно законодательно это отрегулировать, потому что мы понимаем, что в последние годы из-за потепления меняется климат и действительно иногда аномальная жара стоит, в которую не всегда помещения кондиционируются. Я сейчас поручу нашему аппарату фракции рассмотреть возможность. Норма должна быть отрегулирована», — сказал Афонин в беседе с изданием «Абзац».

«В легких случаях это будет общая слабость, усталость, головная боль. Иногда присоединяется головокружение, тошнота — человек даже может подумать, что он съел что-то не то или заразился кишечной инфекцией. Кожа краснеет, лицо становится горячим», — уточнила врач.