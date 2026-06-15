В Госдуме предложили создать реестр осужденных педофилов
В Госдуме предложили создать реестр, в который будут внесены лица, осужденные за преступления сексуального характера против детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова выступила с соответствующей инициативой, направленной на совершенствование системы учета и надзора за лицами, осужденными за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В своем обращении она подчеркнула важность разработки дополнительных механизмов контроля за этой категорией осужденных.
Удальцова также акцентировала внимание на необходимости улучшения координации между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и иными специализированными службами. Она предложила провести анализ зарубежного опыта и оценить результативность существующих в России мер, направленных на предотвращение преступлений против детей. По результатам этой работы могут быть внесены дополнительные изменения в законодательство, способствующие усилению защиты несовершеннолетних.
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