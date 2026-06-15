15 июня 2026, 09:11

Baza: в Госдуме предложили создать реестр осужденных педофилов

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

В Госдуме предложили создать реестр, в который будут внесены лица, осужденные за преступления сексуального характера против детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.