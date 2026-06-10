В Госдуме предложили новый способ снизить число разводов

10 июня 2026, 12:58

Нина Останина выступила за обязательную бесплатную медиацию для супругов

Фото: Istock / Vimvertigo

Нина Останина предложила ввести в России обязательную бесплатную медиацию для семей, которые решили расторгнуть брак. По мнению парламентария, такая мера может помочь сократить количество разводов и сохранить семьи. Об этом сообщает ТАСС.





Председатель комитета Госдумы по защите семьи отметила, что многие пары принимают решение о разводе эмоционально и не получают никакой профессиональной поддержки в течение предусмотренного законом срока на примирение.





«Органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить семью. Должна быть процедура за бюджетный счет, бесплатная для самих супругов», — подчеркнула Останина.