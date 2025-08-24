В Госдуме рост преступности связали с всплеском популярности блатной романтики
Рост преступности в России может быть связан с распространением «блатной романтики» среди молодёжи. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя решение суда о блокировке семи «пацанских» пабликов во «ВКонтакте».
Парламентарий в личном блоге подчеркнул, что «блатная романтика» и внедрение в школьную жизнь понятий с зоны в итоге приводит только к всплеску преступности, который страна уже испытала в начале 90-х. Тогда подобные материалы активно продвигались в печатной прессе, а сейчас в Интернете, однако суть от этого не меняется.
По мнению Журавлёва, для снижения преступности необходимо на государственном уровне поддерживать патриотическое воспитание. В частности, депутат предложил с младших классов рассказывать школьникам о героях СВО на Украине. Это необходимо для того, чтобы у детей перед глазами были примеры защитников Родины, а не воров и бандитов. Также такой подход, по его словам, позволит выработать среди детей мнение о том, что служба в армии – это почётная обязанность и пропуск к дальнейшей успешной гражданской карьере.
