В Госдуме рост преступности связали с всплеском популярности блатной романтики

24 августа 2025, 13:38

Депутат Журавлёв: рост преступности в РФ связан с популярностью блатной романтики

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Рост преступности в России может быть связан с распространением «блатной романтики» среди молодёжи. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя решение суда о блокировке семи «пацанских» пабликов во «ВКонтакте».