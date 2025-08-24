Россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя в ноябре
В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя благодаря переносам выходных и государственным праздникам. Как сообщает ТАСС, отдыхать граждане будут с 3 по 4 ноября (понедельник и вторник), а затем наступят выходные 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).
4 ноября в России отмечается важный государственный праздник – День народного единства. В этом году дополнительный выходной в понедельник был перенесён с субботы, 1 ноября, что и сформировало трёхдневную рабочую неделю.
Кроме того, согласно рекомендации Министерства просвещения, при обучении по четвертям осенние каникулы для школьников продлятся с 25 октября по 2 ноября.
Ранее, в начале июля, Министерство труда подготовило проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, где были учтены все переносы и праздничные даты.
