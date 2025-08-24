Россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя в ноябре

24 августа 2025, 11:24

Фото: iStock/littlehenrabi

В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя благодаря переносам выходных и государственным праздникам. Как сообщает ТАСС, отдыхать граждане будут с 3 по 4 ноября (понедельник и вторник), а затем наступят выходные 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).