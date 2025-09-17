В Госдуме предложили изменить медицинскую реформу после ее обсуждения

17 сентября 2025, 20:35

РБК: Депутаты Госдумы предложили внести исключения в реформу медицины

Фото: istockphoto/SbytovaMN

Депутаты Госдумы, рассматривая проект медицинской реформы, пришли к выводу, что требование отработать с наставником после окончания вуза не должно распространяться на выпускников по фармацевтическим специальностям и на стоматологов.