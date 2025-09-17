В Госдуме предложили изменить медицинскую реформу после ее обсуждения
Депутаты Госдумы, рассматривая проект медицинской реформы, пришли к выводу, что требование отработать с наставником после окончания вуза не должно распространяться на выпускников по фармацевтическим специальностям и на стоматологов.
Как сообщает РБК, инициатива исходит от комитета Госдумы по охране здоровья. В проекте закона предусматривается, что после окончания вуза и прохождения первичной аккредитации, специалиста обяжут работать под наставничеством три года.
По истечении пяти лет он сможет пройти периодическую аккредитацию и подтвердить право на профессиональную деятельность.
Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора и НКО «Амедэкс» договорились об обмене информацией в сфере контроля за оборотом медицинских изделий и препаратов. Соглашение предполагает информационное, организационное, экспертное и аналитическое взаимодействие.
