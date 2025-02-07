В Госдуме предложили изменить систему платных парковок

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В Госдуме предложили установить единые дни бесплатных парковок в России — по праздникам и воскресеньям, как в Москве. Соответствующий законопроект направили в правительство депутаты Владислав Даванков и Ярослав Самылин.
«В настоящее время в регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни. Например, согласно постановлению правительства Москвы, парковка бесплатна не только по воскресеньям, но и в официальные праздники, тогда как в ряде других регионов бесплатная парковка в праздничные дни не предусмотрена»,— говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия».В то же время в Сочи ввели самую дорогую платную парковку стоимостью 170 рублей в час или 60 тысяч рублей в год. Как сообщила сочинка Екатерина Школьникова для «Газеты.Ru», такая цена за годовой абонемент превышает размер средней заработной платы в городе, при этом никаких резидентских разрешений не предусматривается.
«Сочи становится самой дорогой парковкой. Администрация отвечает, что улицы — не место для хранения личного автомобиля», — сообщила Школьникова», — пожаловалась местная жительница.Читайте также:
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