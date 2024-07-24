Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 24.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов отметил, что женщины-военнослужащие в рядах ВСУ были замечены и ранее, более того – есть те, которые находятся в плену у России.
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Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 24.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
ВСУ вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинамиУкраинский военный с позывным «Гамбит» рассказа, что женщины-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдают за небом на постах противовоздушной обороны (ПВО) под Харьковом.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов отметил, что женщины-военнослужащие в рядах ВСУ были замечены и ранее, более того – есть те, которые находятся в плену у России.
«Массовое использование женщин ВСУ»: Как украинки попадают в плен в России
В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке украинские власти забирали детей у родителейМестный житель донецкого Нью-Йорка рассказал, что киевский власти и сотрудничающая с ними организация «Белый ангел» отбирали детей у мирных граждан в поселке. По его словам, все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали.
«На органы или педофилам»: Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как боевики отбирали детей
Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и РозовкуГлава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность.
Фото: сайт Кремля
Харьковское направлениеРоссийские военные отразили атаки боевиков Вооруженных сил Украины в районе н.п. Глубокое и Тихое. В северной части Волчанска российские военные предпринимают попытки закрепиться южнее улицы Короленко.
Сватово-Купянское направлениеВ Песчаном наши войска продвинулись в восточном направлении на глубину до 800 метров. Западная часть перешла в серую зону.
Северское направлениеРоссийские военные севернее Раздоловки продвинулись вдоль лесополосы в западном направлении на глубину до 400 метров. ВС РФ полностью зачистили Ивано-Дарьевку, наступление развивается в северном направлении.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Торецкое направлениеБойцы ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Сообщается, что на окраинах Нью-Йорка идут бои.
Покровское направлениеВооруженные силы РФ наступают у Лозоватского и Воздвиженки. В Новосёловке Первой продолжаются тяжелые бои.
Фото: istockphoto/Evgeny555
Южнодонецкое направлениеСообщают об успехах ВС России в Красногоровке, штурм которой идёт не один месяц. Положение боевиков Вооруженных сил Украины тяжёлое, но противник ведет организованную оборону в северной части населенного пункта.
За ночь силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областьюВ ночь на 24 июля российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
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Дарья Осипова