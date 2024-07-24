На Херсонском направлении ликвидирован опорный пункт и техника боевиков ВСУ — видео

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Российские военные группировки войск «Днепра» разбили опорный пункт и технику боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Видео публикует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт и технику боевиков киевского режима. Поразил цель расчет реактивной системы залпового огня «Ураган». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что выявить вражеские военные объекты помогли дроны-разведчики во время одного из полётов.
РСЗО «Ураган» — реактивная система залпового огня. Предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения.
Ранее редставитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
РСЗО «Ураган» — реактивная система залпового огня. Предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения.
Ранее редставитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
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Киев готов вести переговоры с Москвой
* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
Дарья Осипова