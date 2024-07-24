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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. Об этом пишет Guardian.
«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — отмечает газета.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. По его мнению, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова