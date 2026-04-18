Посол добился встречи с похищенной в Мексике 17-летней гражданкой России

18 апреля 2026, 22:27

РИА Новости: Посол добился встречи с похищенной в Мексике гражданкой России

Впервые с августа 2025 года сотрудникам посольства России в Мексике удалось получить консульский доступ к несовершеннолетней гражданке РФ, которая удерживается в стране. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Яков Федоров.





В настоящее время россиянка предположительно находится в специализированном учреждении при генеральной прокуратуре Мексики. Как отметил дипломат, посольство занимается её делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учётом её личного обращения.





«Продолжаем предпринимать необходимые меры для урегулирования ситуации в ее интересах», — добавил собеседник агентства.