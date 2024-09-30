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Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»

МЧС России: в ходе пожара ЖК «Селигер Сити» погиб один человек
30 сентября 2024, 05:55
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Один человек погиб в результате пожара в квартире в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МЧС России.
«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», – заявили в МЧС.

Пожар в жилом доме «Селигер Сити» вспыхнул около 3:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители дома на Ильменском проезде стали звать на помощь.



Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.

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#мчс
Стала известна причина появления баллонов в ЖК «Селигер Сити»
Баллоны в квартире в ЖК «Селигер Сити», предварительно, оставили рабочие
30 сентября 2024, 05:52

Фото: iStock/Kurgu128

Баллоны, найденные в квартире жилого комплекса «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве, могли быть оставлены рабочими, пытавшимися установить натяжной потолок. Такое объяснение предложил Telegram-канал Shot.
По словам жителей, накануне ЧП рабочие принесли в квартиру четыре баллона и другое оборудование. Эти предметы могут быть связаны с устройством натяжного потолка в квартире. Точная причина пожара на данный момент неизвестна.

Пожар в комплексе «Селигер Сити» начался около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах здания на Ильменском проезде, когда жильцы позвали на помощь.

Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени.

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Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве потушили
МЧС: пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве ликвидирован
30 сентября 2024, 05:37

Фото: iStock/Motortion

Пожар в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Пожар был ликвидирован в 04:19 по московскому времени.

Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 мск в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители домов в Ильменском проезде начали звать на помощь.

Вечером 30 сентября в Дагестане произошел пожар в хасавюртской гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

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#москва
#мчс
#пожарные
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Стала известная возможная причина пожара в жилом доме Москвы
Причиной пожара в ЖК «Селигер Сити» в Дегунино мог стать взрыв в газовых баллонах
30 сентября 2024, 04:11

Фото: iStock/RamonCast

По словам жителей, причиной пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в московском Дегнино может быть взрыв газового баллона. О пожаре сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.
Через несколько минут после возгорания человек выпрыгнул из окна. Очевидцы пытались помочь человеку в здании, расстилая одеяла, но тут раздался хлопок, и фасад здания обрушился, пишет издание.

Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара в квартире был закрыт для движения проезд Ильменского от дома 14к8 до дома 14к3.

Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители Ильменского проезда стали звать на помощь, двое были спасены.

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В Москве загорелся жилой дом
В московском Дегунино загорелся жилой дом, жители просят о скорой помощи
30 сентября 2024, 03:49

Фото: iStock/ArishaRay

В одном из домов в московском районе Дегнино произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители дома в Ильменском проезде вызвали помощь, двум людям удалось выжить.

Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Москве.

Причиной возгорания в техническом помещении стал упавший беспилотник. В результате никто из сотрудников не пострадал. Первоначально пожару был присвоен максимальный рейтинг сложности – 5.

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#нпз
#москва
#пожар
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ЦАХАЛ нанесла удар по школе в секторе Газа
30 сентября 2024, 03:21

Фото: iStock/e-crow

Израильские ВВС атаковали школу в секторе Газа, где, как предполагается, укрылись члены палестинского движения ХАМАС. Об инциденте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на канале Telegram.
Отмечается, что речь идет о школе «Абу Джафар Аль Мансур». Согласно заявлению израильских военных, в ней находился «центр командования и управления», принадлежащий ХАМАС.

Армия обороны Израиля заявила, что «перед атакой был принят ряд мер, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные, чтобы снизить риск нанесения вреда гражданскому населению».

Израиль также обвинил ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры в военных целях.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что ликвидация Израилем лидера ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля.

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#израиль
#хамас
#ракетный удар
#цахал
#школа
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Опубликованы кадры с места удара дрона ВСУ по дому в Курске
30 сентября 2024, 00:12

Фото: iStock/Standart

Главная военная следственная служба Следственного комитета Российской Федерации опубликовала кадры момента, когда беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом в Курске. Как сообщили РИА Новости Следственному комитету, беспилотник врезался в здание на улице Ленина.
По данным силовиков, дом получил серьезные повреждения. Судя по видеозаписям, в результате удара в здании выбиты окна.

Предположительно, ВСУ наносят целенаправленные удары по российским городам, на этот раз с помощью беспилотников. Все части БПЛ, найденные на месте происшествия, будут направлены на исследование его типа.

Об атаке сообщил мэр города Игорь Кучак. Мэр добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Глава города также заявил, что ущерб от атаки украинского беспилотника составил около 5 млн рублей.

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#всу
#бпла
#беспилотник
#россия
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МЧС раскрыло число госпитализированных пострадвавших в ДТП под Краснодаром
МЧС России: 22 пострадавших под Краснодаром госпитазировали
29 сентября 2024, 23:43

Фото: istockphoto/O_Lypa

22 человека, пострадавших в ДТП с автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края, были госпитализированы. О количестве госпитализированных стало известно из Telegram-канала МЧС России.
«В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром», – сообщили в МЧС.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись.

На данный момент известно о 29 пострадавших в результате 29 человек.

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#краснодарский край
#пожар
#автобус
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Власти назвали количество пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае детей
МЦУ Краснодар: в ДТП под Краснодаром пострадали трое детей
29 сентября 2024, 23:30

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Трое детей пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в станице Старокорсунской, сообщает Telegram-канал Муниципальный центр управления (МЦУ) города Краснодар в своем Telegram-канал.
«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало три автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», – отметили власти.

Вечером в воскресенье 29 сентября в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус столкнулся с грузовиком , после чего произволшло возгорание. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

По последним данным, в результате аварии пострадали 29 человек.

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#автобус
#краснодарский край
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Число пострадавших после ДТП с автобусом достигло 29 человек
29 сентября 2024, 23:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших в ДТП с грузовиком под Краснодаром выросло до 29 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. Расследование инцидента продолжается.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Между тем, по данным МВД, причиной аварии с участием автобуса в станице Старокорсунской Краснодарского края мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. Подробности аварии выясняются.

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#дтп
#автобус
#пожар
#краснодарский край
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