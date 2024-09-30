Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»

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Один человек погиб в результате пожара в квартире в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МЧС России.
«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», – заявили в МЧС.
Пожар в жилом доме «Селигер Сити» вспыхнул около 3:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители дома на Ильменском проезде стали звать на помощь.
Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.
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Александр Климов