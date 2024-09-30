Пожар в ЖК «Селигер Сити»: что известно, неожиданные подробности о погибшем

Видео: МЧС России
Крупный пожар вспыхнул в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы в ночь на 30 сентября. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадали.
Подробности о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Что случилось
Ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание. Главное управление Следственного комитета по городу Москве отмечает, что причиной ЧП мог стать самопроизвольный взрыв газовых баллонов. В сгоревшей квартире на пятом этаже были обнаружены около 10 баллонов, которые, предположительно, были предназначены для установки натяжного потолка.
Огонь стремительно распространился с пятого по восьмой этаж. К тушению были привлечены 88 пожарных и 27 единиц техники МЧС России. Возгорание было ликвидировано в 04:19 на площади 100 кв. м.
Погибшие и пострадавшие
В результате пожара погиб один человек. Ещё двое, в числе которых ребёнок, получили ранения. Их экстренно госпитализировали в медучреждения. Один из них, как пишут СМИ, находится в тяжёлом состоянии.
Сотрудники управляющей компании ЖК «Селигер Сити» предложили жителям дома, чьи квартиры пострадали от огня, воспользоваться офисом компании в качестве пункта временного размещения (ПВР). Там пострадавшим дали воду, чай и сладости.
Неожиданные подробности о личности погибшего
Погибший во время пожара владелец квартиры на пятом этаже мог специально спровоцировать возгорание, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина неоднократно пытался покончить с собой после того, как от него ушла жена, забрав с собой их совместных детей. Также мужчина состоял на учёте в психдиспансере.
Такой переполох он устроил не только в столичном ЖК, но и в своей квартире в подмосковных Химках. Туда он принёс 10 газовых баллонов. Это насторожило соседей, но в ответ на их претензии, он просто «всех послал» и уехал. Жильцам дома пришлось самостоятельно вызывать экстренные службы, которые вскрыли квартиру и изъяли баллоны.
Спустя несколько часов после этого инцидента прогремел взрыв в ЖК «Селигер Сити».
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Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»
По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
Что случилось
Ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание. Главное управление Следственного комитета по городу Москве отмечает, что причиной ЧП мог стать самопроизвольный взрыв газовых баллонов. В сгоревшей квартире на пятом этаже были обнаружены около 10 баллонов, которые, предположительно, были предназначены для установки натяжного потолка.
Огонь стремительно распространился с пятого по восьмой этаж. К тушению были привлечены 88 пожарных и 27 единиц техники МЧС России. Возгорание было ликвидировано в 04:19 на площади 100 кв. м.
Погибшие и пострадавшие
В результате пожара погиб один человек. Ещё двое, в числе которых ребёнок, получили ранения. Их экстренно госпитализировали в медучреждения. Один из них, как пишут СМИ, находится в тяжёлом состоянии.
Сотрудники управляющей компании ЖК «Селигер Сити» предложили жителям дома, чьи квартиры пострадали от огня, воспользоваться офисом компании в качестве пункта временного размещения (ПВР). Там пострадавшим дали воду, чай и сладости.
По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
Неожиданные подробности о личности погибшего
Отмечается, что мужчина неоднократно пытался покончить с собой после того, как от него ушла жена, забрав с собой их совместных детей. Также мужчина состоял на учёте в психдиспансере.
Такой переполох он устроил не только в столичном ЖК, но и в своей квартире в подмосковных Химках. Туда он принёс 10 газовых баллонов. Это насторожило соседей, но в ответ на их претензии, он просто «всех послал» и уехал. Жильцам дома пришлось самостоятельно вызывать экстренные службы, которые вскрыли квартиру и изъяли баллоны.
Спустя несколько часов после этого инцидента прогремел взрыв в ЖК «Селигер Сити».
Читайте также:
«Смерть или шаг вниз»: Эксперт назвал причины взрыва в «Селигер-Сити» и способы спастись
Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»
По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
Анастасия Чинкова