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Пожар в ЖК «Селигер Сити»: что известно, неожиданные подробности о погибшем

30 сентября 2024, 14:02

Видео: МЧС России

Крупный пожар вспыхнул в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы в ночь на 30 сентября. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадали.
Подробности о случившемся читайте в материале «Радио 1».

Что случилось




Ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание. Главное управление Следственного комитета по городу Москве отмечает, что причиной ЧП мог стать самопроизвольный взрыв газовых баллонов. В сгоревшей квартире на пятом этаже были обнаружены около 10 баллонов, которые, предположительно, были предназначены для установки натяжного потолка.

Огонь стремительно распространился с пятого по восьмой этаж. К тушению были привлечены 88 пожарных и 27 единиц техники МЧС России. Возгорание было ликвидировано в 04:19 на площади 100 кв. м.

Погибшие и пострадавшие


В результате пожара погиб один человек. Ещё двое, в числе которых ребёнок, получили ранения. Их экстренно госпитализировали в медучреждения. Один из них, как пишут СМИ, находится в тяжёлом состоянии.

Сотрудники управляющей компании ЖК «Селигер Сити» предложили жителям дома, чьи квартиры пострадали от огня, воспользоваться офисом компании в качестве пункта временного размещения (ПВР). Там пострадавшим дали воду, чай и сладости.

По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку


Неожиданные подробности о личности погибшего


Погибший во время пожара владелец квартиры на пятом этаже мог специально спровоцировать возгорание, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина неоднократно пытался покончить с собой после того, как от него ушла жена, забрав с собой их совместных детей. Также мужчина состоял на учёте в психдиспансере.

Такой переполох он устроил не только в столичном ЖК, но и в своей квартире в подмосковных Химках. Туда он принёс 10 газовых баллонов. Это насторожило соседей, но в ответ на их претензии, он просто «всех послал» и уехал. Жильцам дома пришлось самостоятельно вызывать экстренные службы, которые вскрыли квартиру и изъяли баллоны.

Спустя несколько часов после этого инцидента прогремел взрыв в ЖК «Селигер Сити».

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Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»

По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
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Discord получил многомиллионный штраф
Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* и педофилии
30 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с этого момента Роскомнадзор может официально требовать запрета платформы в России.
Ранее сообщалось, что Discord могут заблокировать в России, так как за неделю РКН направил платформе пять новых требований о ее работе в России.

До этого стало известно, что провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Они попросили ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи, так как ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

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Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие
Маршрутка врезалась в автобус около метро «Царицыно» в Москве
30 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что полностью загруженное пассажирами маршрутное такси на полной скорости врезалось в автобус.

В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.

Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.

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Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни в Таиланде
SHOT: иностранцы совершили два налета на ресторан русской кухни Birds в Таиланде
30 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/didecs

В Таиланде неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации полиции, нападавшие — недовольные толпами русских туристов иностранцы.
Издание отмечает, что двое мужчин на мотоциклах глубокой ночью обстреляли из травматического оружия ресторан «Birds» в районе Банг-Тао, разбив стекла. Через полчаса к заведению подъехал еще один мужчина, бросил в окно камень и скрылся.

По данным SHOT, хозяева ресторана переехали в Таиланд из России, в меню их заведения — блины, борщ, окрошка, оливье и пельмени.

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#ресторан
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На Севере Петербурга иномарка сбила беременную женщину с тремя детьми
30 сентября 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. По сообщению ведомства, 49-летний водитель иномарки не пропустил женщину с детьми на регулируемом пешеходном переходе напротив гипермаркета и совершил наезд на них. Инцидент произошёл около восьми часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция инициировала проверку по факту происшествия. В настоящее время опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина
30 сентября 2024, 14:22

Фото: iStock/AMilkin

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и политического деятеля Захара Прилепина.
Отметим, что в ходе прений гособвинение требовало вынесли приговор Пермякову в виде пожизненного тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 1,5 миллионов рублей.

В ходе следствий Пермяков полностью признал вину в содеянном, однако отказался раскаиваться.

Напомним, что 6 мая 2023 года Александр Пермяков подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин и его товарищ Александр Шубин, находящийся за рулём. Писатель выжил, а водитель трагически погиб.

Вместе с ними незадолго до взрыва находилась дочь Прилепина, которая успела выйти из машины.

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Неизвестные напали на журналистов у места сноса усадьбы в Битцевском лесу Москвы
30 сентября 2024, 14:21

Фото: iStock/Backiris

В Битцевском лесу Москвы, где сносят усадьбу Узкое, на журналистов «360.ру» напали неизвестные. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что нападавшие избили корреспондента Александра Молочко при выполнении редакционного задания.
На прикрепленном к заявлению видео запечатлены два момента нападения на журналиста. На первом двое мужчин пытаются схватить его и опрокинуть, но мужчине удается вырваться. На втором — корреспондента снова хватают, пытаются повалить и даже бьют о металлическое ограждение.

По информации издания, съемочная группа приехала к месту происшествия после обращения местных жителей, которые пожаловались на возможный снос здания 1920 года постройки.



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«Насиловал на камеру»: директор спецшколы из Львова развращал детей-сирот и инвалидов, подробности
30 сентября 2024, 14:02

Фото: istockphoto/kozorog

В Львовской области директор реабилитационного центра издевался над детьми и насиловал девочек. Среди подопечных педагога-педофила были дети-сироты и инвалиды. О том, что известно о происшествии расскажет редакция «Радио 1».

Директор учебного центра из Львова


В учебно-реабилитационном центре Львовской области директор подвергал детей физическому, психологическому и сексуальному насилию. Преимущественно в учреждении находятся наиболее уязвимые категории несовершеннолетних: сироты, дети без родительской опеки, а также те, кто сталкивается с трудными жизненными обстоятельствами и имеет особые образовательные потребности.

Воспитанники центра рассказали о том, что директор совершал сексуальные действия по отношению к девочкам, публично унижал их и угрожал побоями или помещением в психиатрическую больницу за «плохое поведение».

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал проверку по факту происходящего за стенами детского центра. Он отметил, что за последние полгода дети и их законные представители обращались в полицию, местные службы по делам несовершеннолетних и департамент образования Украины, но не получили никакой реакции. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение сотрудников они подвергались избиениям и унижениям.

Фото: istock/Motortion

Уголовное дело

В настоящее время в отношении директора центра возбуждено уголовное дело. Все дети, давшие показания, были переведены из учреждения и находятся в безопасности.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в своем телеграм-канале, что директора учебно-реабилитационного центра отстранили от должности на время проверки. Во время обысков в кабинете директора были обнаружены видеозаписи с издевательствами над малолетними. На кадрах видно, как мужчина угрожал жертвам, применял физическую силу и совершал действия сексуального характера.

«Он их насиловал на камеру. Беспомощных детей. Это же зверство», — возмущаются пользователи Сети.

Министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала проверку во всех учреждениях Украины, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления случаев насилия после инцидента во Львове.
«Сообщение о возможных фактах насилия в одной из специальных школ Львовской области шокирует. Необходимо установить все обстоятельства и привлечь к ответственности виновных. Благодарю Офис омбудсмена и Нацсоцслужбу за оперативную реакцию на сигнал», — отметила она.

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Совладельцев «Юлмарта» признали виновными и освободили из-за срока давности
30 сентября 2024, 13:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд признал совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера виновными в пропаже 3 млрд рублей, взятых в кредит у ВТБ, Сбера и «Сбербанк Факторинг», однако освободил их из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Фонтанка». Отмечается, что приговор огласили сегодня в Московском районном суде.
По данным издания, Костыгин получил 4 года колонии, Мейер — 3 года, его супруга — 2 года, Стрельцова — 2 года и 2 месяца, Федоринов и Шонуров — по 2,5 года.

Все подсудимые были освобождены из-за зала суда, так как срок давности по делу уже истек.

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#уголовное дело
#приговор
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Суд арестовал дом, квартиру и 100 млн экс-главы вещевого управления МО Демчика
30 сентября 2024, 13:16

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд арестовал загородный дом, трехкомнатную квартиру и 100 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по делу об особо крупной взятке. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение приняли для обеспечения взыскания возможного штрафа.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей», — пояснили в СКР.
В ведомстве уточнили, что если экс-чиновника приговорят к штрафу или появится гражданский иск, то их выплатят за счет арестованных активов.

Напомним, по версии следствия, весной 2017 гендиректор одной из компаний передал Демчику 4 миллиона рублей, чтобы тот помог в заключении государственных контрактов. Демчик занимал пост начальника вещевого управления МО РФ до апреля 2018 года. В августе его арестовали по решению суда.

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