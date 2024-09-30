Стала известна причина появления баллонов в ЖК «Селигер Сити»

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Баллоны, найденные в квартире жилого комплекса «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве, могли быть оставлены рабочими, пытавшимися установить натяжной потолок. Такое объяснение предложил Telegram-канал Shot.
По словам жителей, накануне ЧП рабочие принесли в квартиру четыре баллона и другое оборудование. Эти предметы могут быть связаны с устройством натяжного потолка в квартире. Точная причина пожара на данный момент неизвестна.
Пожар в комплексе «Селигер Сити» начался около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах здания на Ильменском проезде, когда жильцы позвали на помощь.
Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени.
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Пожар в комплексе «Селигер Сити» начался около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах здания на Ильменском проезде, когда жильцы позвали на помощь.
Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени.
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Александр Климов