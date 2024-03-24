В Госдуме предложили наградить школьников, спасших посетителей «Крокуса»

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила наградить школьников, которые спасли людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Она рассказала, что обращение по вопросу награждения Ислама Халилова и Артёма Донскова уже готовится. В понедельник оно будет представлено на Совете Госдумы.
Ребят планируют наградить Почётными грамотами Государственной Думы, уточнила Останина.
Также она добавила, что к ней обратилась одна IT-компания с предложением вручить подросткам ноутбуки. Подобные инициативы приветствуются, отметила парламентарий.
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Ребят планируют наградить Почётными грамотами Государственной Думы, уточнила Останина.
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Анастасия Чинкова