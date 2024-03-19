Госдума приняла закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

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Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы в период СВО.
Депутаты подчеркнули, что уголовное наказание будет снято не всем категориям обвиняемых. Так, например, подозреваемые в педофилии контрактники в любом случае будут наказаны.
Законопроект прошёл сразу второе и третье чтения.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в прошлом году аналогичный закон уже принимался, однако тогда он носил временный характер. В итоге документ подтвердил, что механизм рабочий, поэтому предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.
Отмечается, что в первую очередь закон коснётся подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Следующая категория, которая получит право на условный срок вместо реального – это осуждённые. Однако исключением будут преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя, безопасности государства, терроризма и иных тяжких и особо тяжких преступлений.
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Законопроект прошёл сразу второе и третье чтения.
Отмечается, что в первую очередь закон коснётся подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Следующая категория, которая получит право на условный срок вместо реального – это осуждённые. Однако исключением будут преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя, безопасности государства, терроризма и иных тяжких и особо тяжких преступлений.
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Анастасия Чинкова