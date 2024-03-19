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Госдума приняла закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

19 марта 2024, 16:27
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы в период СВО.
Депутаты подчеркнули, что уголовное наказание будет снято не всем категориям обвиняемых. Так, например, подозреваемые в педофилии контрактники в любом случае будут наказаны.

Законопроект прошёл сразу второе и третье чтения.


Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в прошлом году аналогичный закон уже принимался, однако тогда он носил временный характер. В итоге документ подтвердил, что механизм рабочий, поэтому предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Отмечается, что в первую очередь закон коснётся подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Следующая категория, которая получит право на условный срок вместо реального – это осуждённые. Однако исключением будут преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя, безопасности государства, терроризма и иных тяжких и особо тяжких преступлений.

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#госдума
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#сво
#уголовное дело
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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро
Министр Писториус: Германия предоставит новый пакет помощи Украине на €500 млн
19 марта 2024, 16:49

Фото: iStock/andriano_cz

О новом пакете военной помощи Украине в рамках встречи рабочей группы на авиабазе «Рамштайн» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости
Во вторник 19 марта на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии прошла встреча контактной группы по поддержке Украины, на которой с заявлениями выступил Глава Минобороны ФРГ Писториус.
«Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро», — сказал министр.
Новый пакет помощи включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера. Поставки вооружения начнутся уже с будущего лета и будут поэтапными.

Ранее сообщалось, что ФРГ заложила в бюджет на текущий год 7 миллиардов евро в качестве средств, которые будут направлены в помощь Украине.

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#германия
#украина
#помощь
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В Германии опять заявили, что не намерены отправлять войска на Украину
Писториус: Германия не намерена отправлять свои войска на Украину
19 марта 2024, 16:48

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр обороны Германии Борис Писториус ещё раз заявил, что ФРГ не отправит свою армию для защиты Украины в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции.
«Канцлер несколько раз подчеркивал, что никаких сапог на земле в Украине не будет, и на данный момент нам нечего добавить», — заявил Писториус.

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#мост
#политика
#германия
#ракеты
#украина
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Трамп объявил, что депортирует принца Гарри из США в случае своего переизбрания
19 марта 2024, 16:30

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом депортирует из страны принца Гарри, если будет доказано, что он незаконно получил разрешение на пребывание в США. Об этом политик рассказал в эфире телеканала GB News.
В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и понять, законно ли он получил разрешение на пребывание в стране. Также они учитывали, что принц признался в употреблении наркотических веществ, среди которых марихуана, кокаин и галлюциногенные грибы.

Позднее, в июне, министерство внутренней безопасности США, несмотря на предписание суда, отказалось раскрывать информацию. Это привело в ярость Трампа, который обвинил администрацию президента США в «защите Гарри».

Трамп заявил, что в случае своего переизбрания будет применять меры к принцу Гарри, если он всё же солгал о своём прибывании в США.

Отметим, что по законодательству США, признание принца Гарри об употреблении наркотиков уже является основанием для его депортации из страны.

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#дональд трамп
#сша
#президент
#суд
#меры
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Лётчик Юрчихин: Россией нельзя тупо манипулировать
19 марта 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин выразил уверенность в будущем России в связи с победой на выборах президента страны Владимира Путина.
Он подчеркнул, что Россией невозможно манипулировать.

«Россия — это не то государство, которым можно тупо манипулировать», — приводит RT слова Юрчихина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в том числе за рубежом. Так, спикер Кремля, опираясь на результаты голосования, заявил, что Владимир Путин лидирует на выборах на пост российского президента в том числе и по мнению избирателей, находящихся за рубежом.

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#россия
#президент
#политика
#будущее
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La Razón: Украина устала от Зеленского, ей нужен мир, а не оружие
19 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/Liukov

Обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Об этом сообщает La Razón.
Автор материала отмечает, что несмотря на то что контрнаступление украинских войск не увенчалось успехом, украинский лидер Владимир Зеленский не просит международное сообщество о переговорах для урегулирования ситуации, а продолжает вести военные действия «с тупым упорством и серьёзным риском спровоцировать серьёзные последствия».

Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский. По его мнению, «Украина истечёт кровью в войне, в которой нельзя победить». Он также добавил, что Зеленскому ради общего блага придётся уступить РФ территории.

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#военные
#украина
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#переговоры
#контрнаступление
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Business Insider: Военные НАТО не готовы к таким тяжелым боям, как на Украине
19 марта 2024, 14:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как те, что проходят на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина.
Военнослужащие в войсках НАТО делают ставку на короткие маневренные боевые столкновения с противником, однако конфликт на Украине показал, что картина боевых действий может быть совсем иной. Затяжные изматывающие бои для солдат альянса окажутся непосильными.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не планирует отправку своих войск на Украину. Мало того, он публично сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в своих выступлениях допустил такие перспективы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#нато
#военные
#конфликт
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Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным
Шольц: для прямых переговоров с Путиным необходим правильный момент
19 марта 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент, передает Handelsblatt.
Канцлер ФРГ поделился, что напрямую общался с главой российского государства больше года назад, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц отметил, что он и Макрон намерены сделать это снова, но в «правильное время».

По его мнению, для начала переговоров Запад должен убедить российские власти в готовности поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Шольц подчеркнул, что в этом случае получится добиться справедливого мира.

Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.

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#макрон
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#переговоры
#сво
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«Уши западных спецслужб»: Путин назвал виновников проявления терроризма и экстремизма
Путин: за проявлением экстремизма и терроризма стоят западные спецслужбы
19 марта 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

Западные спецслужбы связаны с любыми проявлениями терроризма и экстремизма на территории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что все попытки проникновения на российскую территорию групп диверсантов ВСУ, в числе которых были зафиксированы и зарубежные наёмники, провалились.

По словам Путина, за проявлениями терроризма и экстремизма, проявляющегося в различных формах, «видны уши» западных спецслужб.

Также глава государства добавил, что хозяева тех предателей, которые нападают на приграничные российские населённые пункты, совершенно не жалеют их и бросают на убой.

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#владимир путин
#диверсанты
#терроризм
#экстремизм
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Власти Украины хотят потратить 200 млн долларов на развитие украинского языка
19 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/alzay

Украинские власти намерены направить 201 миллион долларов на программу по развитию национального языка. Об этом сообщает издание «Главком».
Ранее, 15 марта, правительство Украины одобрило программу по развитию украинского языка до 2030 года, разработанную министерством культуры. Её главная цель – «преодоление последствий русификации».

Приблизительный объём финансирования программы составит 201 миллион долларов. Из них 195,8 миллионов долларов покроет государственный бюджет, а оставшиеся 5,2 миллиона поступят из местных бюджетов.

Летом 2022 года украинские власти приняли закон, запрещающий включение русской музыки в общественных местах и в украинских медиа. Затем произошло ужесточение правил, и на Украине запретили ввоз в страну книг из России. В начале прошлого года на Украине вели запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.

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#финансирование
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