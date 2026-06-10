Сомнолог предупредил о неожиданной причине бессонницы

10 июня 2026, 11:01

Сомнолог Калинкин заявил, что успокаивающие чаи могут вызывать бессонницу

Фото: iStock/kieferpix

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин заявил, что успокаивающие чаи могут мешать сну. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».