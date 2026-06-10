Сомнолог предупредил о неожиданной причине бессонницы
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин заявил, что успокаивающие чаи могут мешать сну. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».
По словам эксперта, нарушения сна иногда возникают из-за трав в составе таких напитков. Некоторые из них действуют на организм тонизирующе. Из-за этого человек чувствует не расслабление, а бодрость. Калинкин отнес к таким травам в том числе мелиссу. Он подчеркнул, что чай может повышать тонус и улучшать настроение, хотя многие воспринимают его как успокоительное.
В целом на качество сна часто влияют не только успокаивающие сборы, но и любые напитки с тонизирующим эффектом — кофе, черный и зеленый чай, матча, какао, кола и энергетики. Содержащийся в них кофеин может дольше обычного сохранять бодрость, повышать частоту сердцебиения и мешать естественному засыпанию, особенно если пить такие напитки во второй половине дня или вечером. При этом реакция на них у разных людей отличается: одним не мешает даже вечерняя чашка кофе, а другим сон может нарушить и крепкий чай.
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