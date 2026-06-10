Синдром раздражённого кишечника начал изводить зумеров
Диагноз «синдром раздражённого кишечника» начали ставить людям уже в 20 лет. Причинами этого состояния являются стресс и тревожность. Об этом пишет SHOT.
За последние месяцы значительно увеличилось количество обращений девушек к гастроэнтерологам. Они жалуются на сильные боли в животе и спазмы. В ходе диагностики у них обнаруживают синдром раздражённого кишечника (СКР), который, по мнению врачей, существенно снижает качество жизни. У мужчин СКР встречается в 1,5–3 раза реже, поскольку они часто стесняются обращаться с такой деликатной проблемой к медикам.
Большинство пациентов с СКР — это офисные работники. Первые симптомы появляются у них в возрасте 20–30 лет. Синдром возникает на фоне стресса, тревожности и депрессии. Кроме того, его развитию способствуют чрезмерное употребление кофе, переедание, курение и алкоголь.
В связи с этим в книжных магазинах наблюдается рост продаж литературы о кишечнике. Молодёжь сначала пытается самостоятельно изучить работу этого органа, а затем уже обращается за медицинской помощью.
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