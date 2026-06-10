Синдром раздражённого кишечника начал изводить зумеров

10 июня 2026, 12:56

SHOT: Синдром раздражённого кишечника начали ставить 20-летним пациентам

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Диагноз «синдром раздражённого кишечника» начали ставить людям уже в 20 лет. Причинами этого состояния являются стресс и тревожность. Об этом пишет SHOT.