В Госдуме предложили новую меру поддержки родителей с ипотекой

23 июня 2026, 23:01

Семьям с детьми могут предоставить ипотечные каникулы на полтора года

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

В России могут расширить меры поддержки семей с детьми. Как сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, новый законопроект предусматривает возможность оформления ипотечных каникул сроком до 18 месяцев для семей, в которых появился второй или последующий ребёнок.