В Госдуме предложили новую меру поддержки родителей с ипотекой
В России могут расширить меры поддержки семей с детьми. Как сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, новый законопроект предусматривает возможность оформления ипотечных каникул сроком до 18 месяцев для семей, в которых появился второй или последующий ребёнок.
По словам депутата, инициатива направлена на поддержку родителей в период, когда семейные расходы значительно возрастают. Он отметил, что действующие механизмы помощи не всегда учитывали реальные финансовые трудности, с которыми сталкиваются семьи после рождения детей.
Согласно предлагаемым изменениям, для получения отсрочки больше не потребуется подтверждать снижение доходов. Предполагается, что в течение первых шести месяцев семьи будут освобождены от начисления процентов по ипотечному кредиту, а затем смогут воспользоваться ещё годом отсрочки по платежам. Выплату процентов планируется перенести на более поздний срок, когда финансовая ситуация стабилизируется.
Чаплин подчеркнул, что такая мера позволит снизить нагрузку на семейный бюджет и даст родителям больше возможностей сосредоточиться на воспитании ребёнка в первые месяцы после его рождения.
Если законопроект будет принят, он станет одной из дополнительных мер государственной поддержки, направленных на повышение рождаемости и помощь семьям с детьми.
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